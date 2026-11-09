"Справжня принцеса" Магучіх вразила фанатів новими фото зі США

Ярослава Магучіх / instagram.com/rosya_dp
Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх показала, як проходить її підготовка до зимового сезону. Українка перебуває у США.
Легкоатлетка показала кадри з сонячного Лос-Анджелеса. Відповідні світлини спортсменка показала в інстаграм.
Як Магучіх готується до сезону
Наразі 25-річна стрибунка у висоту перебуває у Каліфонії.
У своїй стихії
Зазначимо, що нещодавно наша землячка показала, як працює у тренувальному та реабілітаційному комплексі Red Bull Athlete Performance Center, розташованому у каліфорнійському місті Санта-Моніка.
Там разом з тренером атлетка закладала фізичну базу для наступного змагального сезону, який розпочнеться взимку.
"Вау, вау, вау!", "Справжня принцеса", "Моя єдина! Моє кохання!", "Це просто вогонь!" – написали користувачі в коментарях
Що відбувається у кар’єрі Ярослави Магучіх
Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.
Взимку 2027 року відбудуться зимовий чемпіонат Європи та чемпіонат світу в приміщенні. Судячи з усього, Магучіх планує брати участь в обох турнірах.
Розвивається Ярослава також і в інших сферах. Нещодавно вона заспівала популярний хіт Анни Трінчер, чим привернула увагу самої виконавиці. Зрештою спортсменка та співачка навіть домовилися про спільний виступ.
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