Відомий тренер погодився очолити Динамо, але передумав через війну

Колишній тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску буцімто отримав пропозицію очолити київське Динамо. 48-річний фахівець спочатку погодився на співпрацю, однак остаточної домовленості досягти не вдалося.

Сам Йорденеску підтвердив, що два дні тому дав згоду на нову роботу, проте згодом ситуація змінилася, повідомляє Digi Sport.

Йорденеску відмовився тренувати Динамо

Румунський спеціаліст відмовився вдаватися у деталі щодо того, хто пропонував йому роботу, та чому він відмовився.

"Я не можу коментувати те, що написала польська преса, так само як і те, що підхопила або доповнила румунська преса. Я не повинен коментувати все, що обговорюється у публічному просторі, це не в моєму стилі. Факт полягає в тому, що два дні тому я сказав "так" новій співпраці, але на цей момент вона вже не є актуальною", – заявив Йорденеску.

За даними джерела, тренер погодився на пропозицію Динамо із зарплатою 100 тисяч євро, однак після цього зіткнувся з позицією своєї родини. Близькі фахівця нагадали йому про безпекову ситуацію в Україні.

Окрім того, представники тренерського штабу Йорденеску також нібито не підтримали ідею роботи в київському клубі на цьому етапі.

Чому Динамо шукає нового тренера

Наразі столичну команду очолює Ігор Костюк, який взяв на себе обов'язки головного тренера після відставки Олександра Шовковського у листопаді 2025 року.

Під керівництвом Костюка кияни виграли Кубок України у сезоні 2025/2026, але фінішували тільки на четвертому місці у внутрішньому чемпіонаті.

Новий сезон Динамо розпочало невдало: "біло-сині" провалили кваліфікацію у Лізі Європи та Лізі конференцій, тому не зіграють у єврокубках. Також підопічні Костюка виграли тільки дві гри в УПЛ. А після сенсаційної поразки від Буковини (3:0) крісло під головним тренером ще більше захиталося.

За даними ЗМІ, керівництво клубу виважено підходять до заміни тренера.