"У Суркісів немає таких грошей": Сабо розкрив правду про власників Динамо

Київське Динамо припинило співпрацю з головним тренером Ігорем Костюком після поразки від Полісся. Думку щодо можливого наступника озвучив колишній коуч столичного клубу Йожеф Сабо.

В інтерв'ю Sport-Express експерт висловив сумнів, що власникам Динамо вдасться домовитися з іменитим спеціалістом. На заваді стане не лише безпекова, але й фінансова ситуація, пише 24 Канал.

Чи буде в Динамо тренер-іноземець

Йожеф Сабо визнав, що не очікував звільнення Ігоря Костюка, бо вважав, що брати Ігор та Григорій Суркіси не зможуть знайти йому вдалу заміну.

По-перше, закордонний тренер сюди не приїде, тому що в нас війна. По-друге, у Суркісів немає таких грошей, щоб платити стільки, скільки платять в іменитих клубах. Тому хто тут буде працювати? Я не знаю,

– заявив колишній тренер киян.

Водночас виконувачем обов'язків наставника клубу та потенційним кандидатом на повноцінний контракт став поляк Мацей Кендзьорек. За словами Сабо, є сумнів, що футболісти слухатимуться колишнього асистента, адже "там немає твердої руки".

Хто має стати тренером Динамо

Йожеф Сабо зізнається, що йому важко відповісти на запитання щодо наступного тренера Динамо. Але він бачить необхідний характер в Олега Лужного, який зараз є тренером збірної України U-19.

Але його й побоювалися, тому що він може комусь, як-то кажуть, і по пиці дати,

– відзначив Сабо.

При цьому експерт нарікає, що у Динамо "немає команди і нормальних футболістів", тому він відмовився рекомендувати, якого конкретно тренера потрібно призначити киянам.