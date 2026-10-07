Щодо імовірних кандидатів на крісло тренера збірної України висловився Ігор Бурбас. У власному ютуб-каналі блогер назвав імена двох фахівців.

Хто може замінити Мальдеру у збірній України

Бурбас вважає, що наразі найближчим до збірної є наставник юнацької збірної U-19 Олег Лужний.

За інформацією джерела, саме колишній захисник Динамо та лондонського Арсенала мав очолити національну команду з гравців віком до 21 року, коли роботу в Україні припинив Унаї Мельгоса.

Там трішки не склалося, бо посаду віддали Дмитру Михайленку – напевно, більш заслужено, враховуючи його резюме та результати з командами U-19 та U-20. Логічно, що він доріс до U-21, а Лужному як "подарунок" віддали U-19. Тому я не просто припускаю, а маю тверду впевненість: у разі відставки чи невдачі Мальдери першою кандидатурою на заміну розглядатимуть саме Олега Лужного,

– зазначив Бурбас.

Блогер додав, що ще одним кандидатом є Мирон Маркевич. Але він додав, що наразі не відомо, за результатами якого періоду керівництво УАФ оцінюватиме ефективність роботи чинного наставника.

Що далі для збірної України

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. Через три дні синьо-жовті завершать груповий етап грою з Грузією.

Зазначимо, що за актуального формату навіть останнє місце у групі не означатиме автоматичного вильоту з Дивізіону B. Усі збірні, які посядуть четверті позиції, гратимуть стикові матчі за збереження прописки проти володарів других місць із Дивізіону C.

Після поразки від Угорщини у четвертому турі Ліги націй Андреа Мальдера розповів, чому не вдалось досягти бажаного результату.