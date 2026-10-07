Что касается вероятных кандидатов на пост тренера сборной Украины, то высказался Игорь Бурбас. На своем YouTube-канале блогер назвал имена двух специалистов.

Кто может заменить Мальдеру в сборной Украины

Бурбас считает, что на данный момент ближе всего к сборной находится наставник юношеской сборной U-19 Олег Лужный.

По информации источника, именно бывший защитник Динамо и лондонского Арсенала мог возглавить национальную команду игроков в возрасте до 21 года, когда Унаи Мельгоса завершил работу в Украине.

Там немного не сложилось, потому что должность отдали Дмитрию Михайленко – наверное, более заслуженно, учитывая его резюме и результаты с командами U-19 и U-20. Логично, что он дорос до U-21, а Лужному в качестве "подарка" отдали U-19. Поэтому я не просто предполагаю, а твердо уверен: в случае отставки или неудачи Мальдеры первой кандидатурой на замену будут рассматривать именно Олега Лужного,

– отметил Бурбас.

Блогер добавил, что еще одним кандидатом является Мирон Маркевич. Но он уточнил, что пока неизвестно, по результатам какого периода руководство УАФ будет оценивать эффективность работы действующего тренера.

Что дальше у сборной Украины

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Северной Ирландии. Через три дня сине-желтые завершат групповой этап матчем с Грузией.

Отметим, что при действующем формате даже последнее место в группе не будет означать автоматического вылета из Дивизиона B. Все сборные, занявшие четвертые места, будут играть стыковые матчи за сохранение места в дивизионе против команд, занявших вторые места в Дивизионе C.

После поражения от Венгрии в четвертом туре Лиги наций Андреа Мальдера рассказал, почему не удалось достичь желаемого результата.