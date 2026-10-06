Після чотирьох турів Ліги націй збірна України має у своєму активі чотири залікові бали. Думками щодо результату у Трнаві та інших матчах поділився головний тренер команди Андреа Мальдера, передає 24 Канал.

Що Мальдера сказав про гру у Лізі націй

У понеділок, 5 жовтня, його підопічні зазнали другої поспіль поразки, коли поступились Угорщині у номінально домашньому поєдинку – 1:2. Тренер збірної України зазначив, що такий перебіг подій не може повністю збігатись із першочерговим планом.

Стосовно результатів, ми задоволені наполовину, звісно. Не треба нам бути дуже задоволеними, ми розуміємо, що нема підстав. Нам потрібно провести більш широкий аналіз останніх чотирьох матчів. Ми грали в різні способи. Так, ми грали і з двома нападниками, і з двома десятками, і з вінгерами. Тобто ми пробували різноманітні схеми,

– сказав Мальдера.

За словами Мальдери, такий підхід до побудови командної гри продиктований набуттям варіативності, яка допоможе у майбутньому.

"Ми маємо бути в змозі грати так, щоб нас не розгадали – хто дивиться нашу гру, наші матчі. І мати рішення на майбутнє – це може бути дуже важливим для нас. Сьогодні я переконаний, що ми не заслужили на цю поразку. Звісно, я не хочу цим применшити заслугу збірної Угорщини, але моя думка така", – додав тренер збірної України.

У своїй підгрупі "синьо-жовті" посідають третє місце. Нижче нашої команди лише Грузія, яка за чотири матчі набрала два очки.

Що далі для збірної України

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. Через три дні синьо-жовті завершать груповий етап грою з Грузією.

Зазначимо, що за актуального формату навіть останнє місце у групі не означатиме автоматичного вильоту з Дивізіону B. Усі збірні, які посядуть четверті позиції, гратимуть стикові матчі за збереження прописки проти володарів других місць із Дивізіону C.