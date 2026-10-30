"Допуск Росії матиме наслідки": у Німеччині оскаржили рішення CAS щодо збірної країни-агресорки

Господарі турніру не бажають бачити збірну Росії з хокею на майбутньому чемпіонаті світу у дивізіоні А. У Німеччині про це відкрито заявили.

Німецька сторона бачить ризики у багатьох аспектах, якщо туди приїдуть російські спортсмени. Про це йдеться у заяві Німецької федерації хокею.

Чому Німеччина проти участі Росії у чемпіонаті світу з хокею

Чемпіонат світу 2027 року відбудеться у Дюссельдорфі та Мангаймі. У п’ятницю, 30 жовтня, CAS несподівано підтримав апеляцію росіян на рішення ради IIHF, яка у липні залишила в силі відсторонення російських збірних від усіх світових першостей.

У Німеччині вийшли із заявою щодо судового рішення.

Наша позиція залишається незмінною: ми відкидаємо повернення російських національних збірних на міжнародні хокейні турніри. Як член IIHF ми чітко й однозначно заявили про це як Раді IIHF, так і під час слухання в Спортивному арбітражному суді,

– йдеться у заяві.

Організатори майбутніх змагань додали, що приїзд росіян до європейської країни створить додаткові ризики.

"Рішення принципово змінює ситуацію щодо чемпіонату світу з хокею IIHF 2027 року в Німеччині. Допуск Росії до участі матиме значні наслідки для нас як господарів у сферах безпеки, політики та економіки. Зараз ми оцінюємо рішення разом із IIHF і повідомимо про наступні кроки", – додали у DEB.

Зазначимо, що вперше за багато років на чемпіонаті світу у дивізіоні А зіграє Україна.

Які ще ризики створює допуск росіян

Серйозною проблемою є те, що формат турнірів вже був визначений. Наприклад, на чемпіонаті світу серед чоловіків у Німеччині ще влітку було остаточно сформовано склад обох груп. Незрозуміло, як федерація повинна інтегрувати Росію в уже затверджений план першості.

Нагадаємо, що Фінляндія висловила протест через рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) повернути Росію до міжнародних змагань.