"Допуск России будет иметь последствия": в Германии обжаловали решение CAS в отношении сборной страны-агрессора

Немецкая сторона видит риски во многих аспектах, если туда приедут российские спортсмены. Об этом говорится в заявлении Немецкой федерации хоккея.

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Почему Германия против участия России в чемпионате мира по хоккею

В 2027 году он пройдет в Дюссельдорфе и Манхайме. В пятницу, 30 октября, CAS неожиданно поддержал апелляцию россиян на решение Совета IIHF, который в июле оставил в силе отстранение российских сборных от всех мировых первенств.

В Германии выступили с заявлением по поводу судебного решения.

Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем возвращение российских национальных сборных на международные хоккейные турниры. Как член IIHF мы четко и однозначно заявили об этом как Совету IIHF, так и во время слушания в Спортивном арбитражном суде– говорится в заявлении.

Организаторы предстоящих соревнований добавили, что приезд россиян в европейскую страну создаст дополнительные риски. "Решение принципиально меняет ситуацию в отношении Чемпионата мира по хоккею IIHF 2027 года в Германии. Допуск России к участию будет иметь значительные последствия для нас как хозяев в сферах безопасности, политики и экономики. Сейчас мы оцениваем решение совместно с IIHF и сообщим о дальнейших шагах", – добавили в DEB.

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Отметим, что впервые за много лет на чемпионате мира в Дивизионе А сыграет Украина.

Какие еще риски создает допуск россиян

Серьезной проблемой является то, что формат турниров уже был определен. Например, на чемпионате мира среди мужчин в Германии еще летом был окончательно сформирован состав обеих групп. Непонятно, как федерация должна интегрировать Россию в уже утвержденный план первенства.

Напомним, что Финляндия выразила протест в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) вернуть Россию к международным соревнованиям.