Такого не було з 2022 року: Росію пустили на чемпіонат світу, де зіграє Україна

Жіноча збірна Росії отримала путівку на чемпіонат світу-2027 з волейболу, де також виступить Україна. Це перший допуск російської команди на світову першість після початку повномасштабної війни.

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) офіційно затвердила склад усіх 32 учасниць турніру, повідомляє сайт організації. Росіянки потрапили на ЧС через світовий рейтинг, тоді як українки здобули право зіграти на світовій першості раніше.

Росія та Україна можуть зустрітися вже у групі

Останні 14 путівок на чемпіонат світу FIVB розподілила за світовим рейтингом. Їх отримали найкращі збірні, які не кваліфікувалися на турнір іншим шляхом. Серед них опинилася й Росія.

Таким чином, Україна та Росія вперше після початку повномасштабного вторгнення можуть опинитися в одному турнірному квартеті. Жеребкування груп чемпіонату світу має відбутися до кінця 2026 року.

Загалом 32 збірні розподілять на вісім груп по чотири команди. До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, які продовжать боротьбу зі стадії 1/8 фіналу.

Для України майбутній турнір стане третім чемпіонатом світу в історії, пише "Суспільне Спорт". На попередній світовій першості у 2025 році українська команда посіла 17-те місце.

Росія повернулася на світову арену

У серпні 2026 року FIVB оголосила про повернення чоловічої та жіночої збірних Росії до міжнародних змагань. Зокрема, російські команди отримали право зіграти у Лізі націй-2027 як найрейтинговіші збірні, які не мали путівок на турнір.

На чоловічому чемпіонаті світу-2027 Росія не зіграє, однак жіноча збірна отримала місце на світовій першості у США та Канаді.

Чемпіонат світу-2027 відбудеться 20 серпня – 5 вересня. Груповий етап приймуть Монреаль, Омаха, Орландо та Квебек-Сіті, а вирішальні матчі пройдуть в Анахаймі.

Однією з головних цілей команд на турнірі стане боротьба за олімпійські ліцензії. Три найкращі збірні чемпіонату світу, які на той момент ще не матимуть путівки на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі, отримають право виступити на Іграх.