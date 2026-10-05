Международная федерация волейбола (FIVB) официально утвердила состав всех 32 участниц турнира, сообщает сайт организации. Россиянки попали на ЧМ по мировому рейтингу, тогда как украинки завоевали право сыграть на мировом первенстве ранее.

Россия и Украина могут встретиться уже в группе

Последние 14 путевок на чемпионат мира FIVB распределила по мировому рейтингу. Их получили лучшие сборные, которые не квалифицировались на турнир другим способом. Среди них оказалась и Россия.

Таким образом, Украина и Россия впервые после начала полномасштабного вторжения могут оказаться в одном турнирном квартете. Жеребьевка групп чемпионата мира должна состояться до конца 2026 года.

Всего 32 сборные будут распределены по восьми группам по четыре команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.

Для Украины предстоящий турнир станет третьим чемпионатом мира в истории, пишет "Суспильне Спорт". На предыдущем чемпионате мира в 2025 году украинская команда заняла 17-е место.

Россия вернулась на мировую арену

В августе 2026 года FIVB объявила о возвращении мужской и женской сборных России к международным соревнованиям. В частности, российские команды получили право сыграть в Лиге наций-2027 как самые рейтинговые сборные, не имевшие путевок на турнир.

На мужском чемпионате мира-2027 Россия не сыграет, однако женская сборная получила место на мировом первенстве в США и Канаде.

Чемпионат мира-2027 пройдет с 20 августа по 5 сентября. Групповой этап примут Монреаль, Омаха, Орландо и Квебек-Сити, а решающие матчи пройдут в Анахайме.

Одной из главных целей команд на турнире станет борьба за олимпийские лицензии. Три лучшие сборные чемпионата мира, которые к тому моменту еще не получат путевки на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, получат право выступить на Играх.