Андреа Мальдера шокував заявою про амбіції збірної України у Лізі націй

Наставник збірної України Андреа Мальдера поспілкувався з пресою перед вирішальними матчами групового етапу Ліги націй. Італієць окреслив, яке завдання ставить перед підопічними на поєдинки з Північною Ірландією і Грузією.

Вимоги коуча виявилися доволі стриманими. Мальдера обмежився ціллю, яку "синьо-жовтим" складно буде не виконати, пише 24 Канал.

На що Україна сподівається у групі Ліги націй

Головний тренер збірної не вважатиме невдачею, якщо команда не зможе поборотися за підвищення у класі і вихід в Лігу А. Більш того – він заявив, що основним завданням є залишитися у дивізіоні B.

Такі скромні амбіції дивують, адже завдяки зміні формату Ліги націй на наступний розіграш навіть четверте місце в групі не означає прямий виліт в дивізіон C, а третє місце, на якому зараз перебуває Україна, гарантує збереження прописки.

До того ж, у розіграші залишається достатньо очок для того, щоб за певного сценарію випередити навіть лідера групи Північну Ірландію – для цього українцям потрібно обов'язково набирати максимум у двох наступних іграх.

Андреа Мальдера додав, що йому "було б приємно виграти цю групу, і все ще може статись". Але визнав, що пріоритетом все ж залишається кваліфікація на Євро-2028.

Слід нагадати, що й тут Ліга націй відіграє важливу роль: якщо збірна України залишиться третьою у групі, то опиниться у третьому кошику жеребкування і може отримати складніших суперників у кваліфікації на континентальну першість.

Коли матчі України у Лізі націй

З Північною Ірландією підопічні Мальдери зіграють на виїзді 14 листопада о 21:45 за київським часом, а Грузію номінально прийматимуть 17 листопада о тій же годині.