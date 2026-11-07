Андреа Мальдера шокировал заявлением об амбициях сборной Украины в Лиге наций

Требования тренера оказались довольно сдержанными. Мальдер ограничился целью, которую "сине-желтым" будет сложно не выполнить, пишет 24 Канал.

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Что надеется Украина в группе Лиги наций

Главный тренер сборной не будет считать неудачей, если команда не сможет побороться за повышение в классе и выход в Лигу А. Более того – он заявил, что основной задачей является остаться в дивизионе B.

Такие скромные амбиции удивляют, ведь благодаря изменению формата Лиги наций на следующий розыгрыш даже четвертое место в группе не означает прямой вылет в дивизион C, а третье место, на котором сейчас находится Украина, гарантирует сохранение прописки.

К тому же в розыгрыше остается достаточно очков для того, чтобы при определенном сценарии опередить даже лидера группы Северную Ирландию – для этого украинцам нужно обязательно набирать максимум очков в двух следующих матчах.

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Андреа Мальдера добавил, что ему "было бы приятно выиграть эту группу, и это все еще может произойти". Но признал, что приоритетом все же остается квалификация на Евро-2028.

Стоит напомнить, что и здесь Лига наций играет важную роль: если сборная Украины останется третьей в группе, то окажется в третьей корзине жеребьевки и может получить более сложных соперников в квалификации на континентальный чемпионат.

Когда состоятся матчи Украины в Лиге наций

С Северной Ирландией подопечные Мальдеры сыграют на выезде 14 ноября в 21:45 по киевскому времени, а Грузию номинально примут 17 ноября в то же время.