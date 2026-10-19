Збірна України з футболу приїде в Ужгород

Перед 2 завершальними матчами в груповому етапі Ліги націй у листопаді збірна України збереться в Ужгороді. Саме на Батьківщині "синьо-жовті" розпочнуть підготовку до ігор проти Північної Ірландії та Грузії.

Про це повідомляє видання Tribuna.com. Прибуття гравців до розташування національної команди почнеться 8-9 листопада.

Що відомо про плани збірної України

Збірна України розпочне підготовку до вирішальних матчів у Лізі націй 8-9 листопада. Перший етап підготовки підопічні Андреа Мальдери проведуть в Ужгороді. На Батьківщині футболісти тренуватимуться кілька днів.

Після цього 12 листопада команда поїде до словацького міста Кошице. Уже звідти літаком збірна України вирушить до Белфаста. Там 14 листопада відбудеться матч українців проти збірної Північної Ірландії.

Наступного дня після матчу у Великій Британії збірна України повернеться до Кошице. Уже в Словаччині підопічні Андреа Мальдери готуватимуться до завершального матчу групового етапу Ліги націй 2026/27 проти збірної Грузії. Ця гра запланована на 17 листопада.

Варто нагадати, що це буде другий збір національної команди в Україні за каденції Андреа Мальдери. Перед товариськими матчами проти збірних Польщі та Данії "синьо-жовті" також тренувались в Україні. Тоді, щоправда, у Львові, й крім звичних занять, мали відкрите для вболівальників тренування та кілька соціальних місій, зокрема зустріч із пораненими військовими в госпіталі.

Як Україна грає в Лізі націй

Наразі збірна України посідає 3 місце у своїй групі в Лізі націй у дивізіоні В. Після 4 матчів в активі підопічних Андреа Мальдери 4 бали.

Свій шлях у турнірі українці почали з перемоги над Угорщиною на виїзді з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана. Потому Андреа Мальдера зробив 10 змін у стартовому складі, й "синьо-жовті" зіграли внічию зі збірною Грузії в Тбілісі.

А ось у домашніх поєдинках збірній України не вдалось здобути жодного бала. Підопічні Андреа Мальдери поступились Північній Ірландії з рахунком 0:3. Потому була поразка від Угорщини з рахунком 1:2.

Слід зазначити, що місце в Лізі націй має прямий вплив на майбутню кваліфікацію до Євро-2028. Якщо українці посядуть 1–2 місця у своєму квартеті, то будуть у 2 кошику під час жеребкування. Нижча ж позиція означатиме 3 кошик, і ризик отримати 2 складних суперників із 1 та 2 кошиків.