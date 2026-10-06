У понеділок, 5 жовтня, збірна України зазнала поразки у матчі Ліги націй проти Угорщини (1:2). Цей матч вплинув на тактичні позиції "синьо-жовтих" перед формуванням груп кваліфікації до Євро-2028, пише 24 Канал.

Як гра з Угорщиною вплинула на Євро-2028

Перед стартом сезону 2026/27 УЄФА змінив підходи до розіграшу турнірів збірних. Тепер склад кошиків під час жеребкування відбору до чемпіонату Європи визначається за рейтингом Ліги націй, а не табелем про ранги ФІФА.

Перші 16 місць розділені між збірними з Дивізіону А: 12 позицій у першому кошику та ще чотири у другому. Україна виступає у Дивізіоні B, тож знаходиться між другим та третім кошиком.

Щоб потрапити саме у другу когорту нашій команді необхідно посісти місце не нижче 24-го. Наразі підопічні Андреа Мальдери опустились на третє місце у своєму квартеті, яка у проміжному рейтингу Ліги націй виштовхує їх у третій кошик та теоретично означатиме важчу групу у кваліфікації на ЧЄ.

Що далі для збірної України

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. Через три дні синьо-жовті завершать груповий етап грою з Грузією.

Жеребкування кваліфікації Євро-2028 заплановане на 6 грудня 2026 року. За результатами жереба буде сформовано 12 груп: шість — з п'ятьма командами та ще шість — з чотирма.