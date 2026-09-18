В Україну повернувся скандальний ексгравець Динамо, якого судили за насильство та бійку в клубі
Літнє трансферне вікно 2026 року вже зачинене, тож клуби не мають змоги купувати новачків. Проте командам не заборонено підписувати вільних агентів.
Таким шляхом вирішила піти луганська Зоря, яка шукала посилення в напад. У підсумку "біло-чорні" звернули свою увагу на колишню зірку УПЛ, повідомляє сайт Зорі.
Кого підписала Зоря
Гравцем луганського клубу став 31-річний вінгер Жерсон Родрігес. Про деталі та термін контракту "біло-чорні" не повідомляють. Натомість футболіст брав собі 7-й номер.
Українські фанати добре знайомі із Жерсоном, адже з 2019 по 2022 роки футболіст збірної Люксембургу грав за Динамо. У 53-х іграх за киян Родрігес оформив 9 голів та чотири асисти.
Загалом вінгер встиг чимало помандрувати в кар'єрі, погравши також у клубах з Люксембургу, Португалії, Китаю, Туреччини, Франції, Словаччини, Таїланду, Японії, Саудівської Аравії, Нідерландів та Молдови.
Жерсон Родрігес повернувся в чемпіонат України / фото ФК Зоря
Які скандали були у Жерсона Родрігеса
Втім така часта зміна клубів має негативну причину. Родрігес нерідко потрапляв у скандальні позафутбольні історії. До прикладу, у 2024 році футболіста заарештували.
Жерсона звинуватили у нападі на свою колишню дівчину, а також побитті та домашньому насильстві. Через рік після цього гравець вляпався у скандал в нічному клубі Люксембурга.
Внаслідок бійки з Родрігесом один чоловік отримав переломи кісток обличчя, а інший – вибиті зуби. Крім того, чимало клубів звинувачували гравця у бійках на тренуваннях та систематичних порушеннях дисципліни.
Останньою командою вінгера був македонський Вардар, за який він зіграв лише 6 матчів та забив один гол. До слова, Родрігес є найкращим бомбардиром в історії збірної Люксембурга (23 голи у 72-х матчах).
Наразі Зоря посідає 8 місце в УПЛ після шести турів. Нагадаємо, що клуби УПЛ розглядають варіант зі зміною формату чемпіонату України.