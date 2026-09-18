По этому пути решила пойти луганская Заря, которая искала усиление в нападении. В итоге "бело-черные" обратили свое внимание на бывшую звезду УПЛ, сообщает сайт Зари.

Кого подписала Заря

Игроком луганского клуба стал 31-летний вингер Жерсон Родригес. О деталях и сроке контракта "бело-черные" не сообщают. Зато футболист взял себе 7-й номер.

Украинские болельщики хорошо знакомы с Жерсоном, ведь с 2019 по 2022 годы футболист сборной Люксембурга играл за Динамо. В 53 матчах за киевлян Родригес забил 9 голов и отдал четыре голевые передачи.

В целом вингер успел немало попутешествовать за свою карьеру, поиграв также в клубах из Люксембурга, Португалии, Китая, Турции, Франции, Словакии, Таиланда, Японии, Саудовской Аравии, Нидерландов и Молдовы.



Жерсон Родригес вернулся в чемпионат Украины / фото ФК Заря

Какие скандалы были у Жерсона Родригеса

Впрочем, такая частая смена клубов имеет негативную причину. Родригес нередко попадал в скандальные внефутбольные истории. Например, в 2024 году футболиста арестовали.

Жерсона обвинили в нападении на свою бывшую девушку, а также в избиении и домашнем насилии. Через год после этого игрок оказался в центре скандала в ночном клубе Люксембурга.

В результате драки с Родригесом один мужчина получил переломы костей лица, а другой – выбитые зубы. Кроме того, многие клубы обвиняли игрока в драках на тренировках и систематических нарушениях дисциплины.

Последней командой вингера был македонский "Вардар", за который он сыграл всего 6 матчей и забил один гол. К слову, Родригес является лучшим бомбардиром в истории сборной Люксембурга (23 гола в 72 матчах).

В настоящее время Заря занимает 8-е место в УПЛ после шести туров. Напомним, что клубы УПЛ рассматривают вариант с изменением формата чемпионата Украины.