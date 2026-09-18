Таким шляхом вирішила піти луганська Зоря, яка шукала посилення в напад. У підсумку "біло-чорні" звернули свою увагу на колишню зірку УПЛ, повідомляє сайт Зорі.

Кого підписала Зоря

Гравцем луганського клубу став 31-річний вінгер Жерсон Родрігес. Про деталі та термін контракту "біло-чорні" не повідомляють. Натомість футболіст брав собі 7-й номер.

Українські фанати добре знайомі із Жерсоном, адже з 2019 по 2022 роки футболіст збірної Люксембургу грав за Динамо. У 53-х іграх за киян Родрігес оформив 9 голів та чотири асисти.

Загалом вінгер встиг чимало помандрувати в кар'єрі, погравши також у клубах з Люксембургу, Португалії, Китаю, Туреччини, Франції, Словаччини, Таїланду, Японії, Саудівської Аравії, Нідерландів та Молдови.



Жерсон Родрігес повернувся в чемпіонат України / фото ФК Зоря

Які скандали були у Жерсона Родрігеса

Втім така часта зміна клубів має негативну причину. Родрігес нерідко потрапляв у скандальні позафутбольні історії. До прикладу, у 2024 році футболіста заарештували.

Жерсона звинуватили у нападі на свою колишню дівчину, а також побитті та домашньому насильстві. Через рік після цього гравець вляпався у скандал в нічному клубі Люксембурга.

Внаслідок бійки з Родрігесом один чоловік отримав переломи кісток обличчя, а інший – вибиті зуби. Крім того, чимало клубів звинувачували гравця у бійках на тренуваннях та систематичних порушеннях дисципліни.

Останньою командою вінгера був македонський Вардар, за який він зіграв лише 6 матчів та забив один гол. До слова, Родрігес є найкращим бомбардиром в історії збірної Люксембурга (23 голи у 72-х матчах).

Наразі Зоря посідає 8 місце в УПЛ після шести турів. Нагадаємо, що клуби УПЛ розглядають варіант зі зміною формату чемпіонату України.