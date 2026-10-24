"Золотий м'яч": де дивитися онлайн церемонію в Україні

У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбудеться церемонія "Золотий м'яч–2026". Французький журнал France Football традиційно оголосить найкращого футболіста минулого сезону.

У минулі роки офіційний транслятор заходу в Україні декілька разів змінювався. 24 Канал розповідає, де цьогоріч дивитися трансляцію нагородження найбільш престижною індивідуальною премією у футболі.

Хто транслятор "Золотого м'яча" в Україні

Наша держава опинилась серед понад 200 медіаринків, на яких права на показ церемонії Ballon d'Or має популярний спортивний сервіс DAZN.

На відміну від багатьох боксерських поєдинків, для того, щоб дізнатися наживо ім'я найкращого футболіста планети, не потрібно буде платити за підписку чи окремо за системою pay-per-view. DAZN ухвалив рішення зробити трансляцію безкоштовною – для перегляду у додатку на мобільних пристроях, смарт-телевізорах або у браузері на комп'ютері достатньо буде просто реєстрації без додаткової плати.

Коли початок трансляції "Золотого м'яча"

О 20:00 за київським часом має стартувати "червоний хідник" – камери зафіксують прибуття футбольних зірок до театру "Палладіум" у Лондоні, де й відбудеться церемонія.

А вже через дві години, о 22:00 за Києвом, заплановано початок безпосередньо гала-вечора, під час якої ведучі Тьєррі Анрі та Кейт Скотт називатимуть переможців у номінаціях найкращий молодий гравець, голкіпер, команда, тренер, бомбардир і зрештою найкращий гравець як серед чоловіків, так і серед жінок.