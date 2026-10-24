"Золотой мяч": где посмотреть онлайн церемонию в Украине

В предыдущие годы официальный вещатель мероприятия в Украине несколько раз менялся. 24 Канал рассказывает, где в этом году можно посмотреть трансляцию церемонии вручения самой престижной индивидуальной премии в футболе.

Реклама Adv

Кто является транслятором "Золотого мяча" в Украине

Наша страна оказалась среди более чем 200 медиарынков, на которых права на показ церемонии Ballon d'Or принадлежат популярному спортивному сервису DAZN.

В отличие от многих боксерских поединков, чтобы узнать в прямом эфире имя лучшего футболиста планеты, не нужно будет платить за подписку или отдельно по системе pay-per-view. DAZN принял решение сделать трансляцию бесплатной – для просмотра в приложении на мобильных устройствах, смарт-телевизорах или в браузере на компьютере достаточно будет просто зарегистрироваться без дополнительной оплаты.

Когда начнется трансляция "Золотого мяча"

В 20:00 по киевскому времени должен стартовать "красный ковер" – камеры запечатлеют прибытие футбольных звезд в театр "Палладиум" в Лондоне, где и состоится церемония.

Реклама

А уже через два часа, в 22:00 по киевскому времени, запланировано начало самого гала-вечера, в ходе которого ведущие Тьерри Анри и Кейт Скотт будут объявлять победителей в номинациях "Лучший молодой игрок", "Лучший вратарь", "Лучшая команда", "Лучший тренер", "Лучший бомбардир" и, наконец, "Лучший игрок" как среди мужчин, так и среди женщин.