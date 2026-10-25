Як потужний ноутбук: скільки коштує "Золотий м'яч"

Уже 26 жовтня відбудеться 70-та церемонія вручення "Золотого м'яча". Офіційний захід відбудеться у Лондоні.

Уже 26 жовтня відбудеться церемонія нагородження "Золотим м'ячем". У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, скільки коштує ця статуетка.

Скільки коштує "Золотий м'яч"

Дехто може вважати, що "Золотий м'яч" і справді зроблений із чистого золота. Однак це зовсім не так. Нагорода найкращому футболісти планети виготовлена зі сплаву міді та цинку, що й надає "Золотому м'ячу" такого блиску.

Як повідомляло видання Marca, собівартість цієї статуетки складає всього 3 тисячі євро. Утім зрозуміло, що для футболістів символічність цієї речі абсолютна безцінна.

Цікаво, що від організаторів нагороди "Золотий м'яч" переможець не отримує нічого, крім самої лише статуетки. Грошова премія не передбачена. Єдине, в контракті футболіста з клубом або в якихось інших рекламних контрактах може бути передбачений певний бонус за здобуття цієї престижної індивідуальної нагороди.

Як виготовляють трофей і скільки він важить

Загалом виготовлення "Золотого м'яча" для майстра процес нескладний. Ювелір зварює сферу та 2 латунні пластини паяльною лампою. Також він наповнює кулю матеріалом, схожим на віск, і формує шви кулі молотком.

Потому "Золотий м'яч" закріплюють на постаменті, основу якого становить пірит. Остання справа – це гравіювання імені переможця на нагороді та власне вручення його лауреату. Весь процес виготовлення "Золотого м'яча" триває приблизно 6 місяців або 100 годин безперервної роботи.

Трофей має висоту 31 сантиметр, довжину та ширину – по 23 сантиметри. Важить "Золотий м'яч" приблизно 7 кілограмів. До прикладу приблизно стільки ж важить кубок Ліги чемпіонів. А кубок чемпіонату світу є навіть легшим. Його вага трохи більше, ніж 6 кілограмів.

Переможцем "Золотого м'яча" стане футболіст, якого оберуть шляхом голосування 100 журналістів з топ-100 рейтингу країн ФІФА. Кожен із них формує свою п'ятірку найкращих, які отримують відповідні бали за свої місця. Сума балів і визначає володаря нагороди.

Найбільшою кількістю "Золотих м'ячів" в історії футболу володіє Ліонель Мессі. В аргентинця 8 таких нагород.