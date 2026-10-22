У нього 8 таких нагород: хто має найбільше "Золотих м'ячів"

"Золотий м'яч" вручається з 1956 року, повідомляє 24 Канал. З того часу її вручали щороку, пропустивши тільки нагородження 2020 року через пандемію коронавірусу.

Реклама Adv

Хто має найбільше "Золотих м'ячів"?

Найбільше "Золотих м'ячів" в історії футболу здобув легендарний аргентинський гравець Ліонель Мессі. У нього аж 8 таких індивідуальних нагород. Ще 6 разів він потрапляв до трійки найкращих.

Свій перший "Золотий м'яч" Мессі виграв ще у 2009 році. Того року Барселона, за яку виступав аргентинець, перемогла в усіх турнірах, у яких брала участь. А це Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу.

Після 2009 року він здобув нагороду 4 рази поспіль. Деякі його "Золоті м'ячі" викликають чималі суперечки щодо справедливості. Зокрема, у 2010 році ані Барселона, ані збірна Аргентина не вигравали значимих міжнародних трофеїв, але Мессі в голосуванні за "Золотий м'яч" випередив своїх партнерів по каталонському клубу та чемпіон світу іспанців Хаві й Іньєсту.

Реклама

Мессі з "Золотими м'ячами" / Фото Getty Images

Не викликає сумнівів "Золотий м'яч" Мессі 2015 року, коли його Барселона знову виграла Лігу чемпіонів. А ось за 2019 і 2021 роки аргентинець наривався на справжній гейт.

Усе через те, що в першому випадку багато хто вважав справедливішим віддати "Золотий м'яч" Ван Дейку, який виграв Лігу чемпіонів із Ліверпулем. А в іншому випадку нагороду вимагали віддати Левандовському, який був головним фаворитом на трофей у 2020 році, але не отримав його через пандемію коронавірусу.

Також дехто піддав сумнівам справедливість "Золотого м'яча" Мессі у 2023 році. Однак тоді він його точно отримав за те, що Аргентина перемогла на чемпіонаті світу. До слова, Фабріціо Романо повідомляв, що Мессі на цьогорічну церемонію нагородження "Золотого м'яча" окремо не запрошували.

Прогнози

Хто найближчий переслідувач Мессі за кількістю "Золотих м'ячів"?

Головним переслідувачем Мессі за кількістю "Золотих м'ячів" є його одвічний конкурент Кріштіану Роналду. У португальця 5 таких індивідуальних нагород.

Реклама

Свій перший "Золотий м'яч" Роналду здобув раніше Мессі, у 2008 році, коли виблискував у складі Ман Юнайтед і виграв Лігу чемпіонів із англійською командою. Левову частку своїх цих нагород футболіст здобув у складі "Реалу", який у середині 2010-х років виграв Лігу чемпіонів у 2014 році та в 2016, 2017, 2018 роках.

Роналду з "Золотим м'ячем" / Фото Getty Images

Між іншим із 2008 до 2017 років "Золотий м'яч" отримував тільки хтось із дуету Мессі-Роналду. Усе змінив Лука Модрич, який виграв цю нагороду у 2018 році.

Зазначимо, що зараз Роналду переживає не найкращий етап кар'єри, адже влаштував демарш зі збірної та близький до скандального завершення міжнародних виступів.