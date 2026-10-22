У него 8 таких наград: у кого больше всего "Золотых мячей"

"Золотой мяч" вручается с 1956 года, сообщает 24 Канал. С тех пор награду вручали ежегодно, пропустив только церемонию награждения 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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У кого больше всего "Золотых мячей"?

Больше всего "Золотых мячей" в истории футбола завоевал легендарный аргентинский футболист Лионель Месси. У него целых 8 таких индивидуальных наград. Еще 6 раз он попадал в тройку лучших.

Свой первый "Золотой мяч" Месси выиграл еще в 2009 году. В том году Барселона, за которую выступал аргентинец, победила во всех турнирах, в которых принимала участие. А это Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира.

После 2009 года он завоевывал эту награду 4 раза подряд. Некоторые из его "Золотых мячей" вызывают немалые споры относительно справедливости. В частности, в 2010 году ни Барселона, ни сборная Аргентины не выигрывали значимых международных трофеев, но Месси в голосовании за "Золотой мяч" опередил своих партнеров по каталонскому клубу и чемпионов мира из Испании Хави и Иньесту.

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Месси с "Золотыми мячами" / Фото Getty Images

Не вызывает сомнений "Золотой мяч" Месси 2015 года, когда его Барселона вновь выиграла Лигу чемпионов. А вот за 2019 и 2021 годы аргентинец нарывался на настоящий скандал.

Все потому, что в первом случае многие считали более справедливым отдать "Золотой мяч" Ван Дейку, который выиграл Лигу чемпионов с Ливерпулем. А во втором случае награду требовали отдать Левандовскому, который был главным фаворитом на трофей в 2020 году, но не получил его из-за пандемии коронавируса.

Также некоторые подвергли сомнению справедливость присуждения "Золотого мяча" Месси в 2023 году. Однако тогда он точно получил его за то, что Аргентина победила на чемпионате мира. К слову, Фабрицио Романо сообщал, что Месси на церемонию награждения "Золотого мяча" в этом году при не приглашали.

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Кто является ближайшим преследователем Месси по количеству "Золотых мячей"?

Главным преследователем Месси по количеству "Золотых мячей" является его извечный конкурент Криштиану Роналду. У португальца 5 таких индивидуальных наград.

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Свой первый "Золотой мяч" Роналду завоевал раньше Месси, в 2008 году, когда блистал в составе Манчестер Юнайтед и выиграл Лигу чемпионов с английской командой. Львиную долю этих наград футболист завоевал в составе Реала, который в середине 2010-х годов выиграл Лигу чемпионов в 2014 году, а также в 2016, 2017 и 2018 годах.

Роналду с "Золотым мячом" / Фото Getty Images

Кстати, с 2008 по 2017 год "Золотой мяч" получал только кто-то из дуэта Месси-Роналду. Все изменил Лука Модрич, который выиграл эту награду в 2018 году.

Отметим, что сейчас Роналду переживает не лучший этап карьеры, ведь устроил демарш из сборной и близок к скандальному завершению международных выступлений.