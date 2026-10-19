До конца года Роналду упустит две возможности увеличить свой голевой счет и приблизиться к заветной отметке в 1000 голов за карьеру. Также его ждут финансовые санкции, которые могут разве что вызвать улыбку, пишет 24 Канал.

Наказание для Роналду

Дело Роналду, который в октябре без разрешения тренерского штаба уехал из сборной, обидевшись на то, что его не выпустили на поле в матче с Норвегией, рассматривал дисциплинарный совет. Он постановил, что Криштиану виновен в однократном умышленном нарушении, которое предусматривает штраф в размере "целых" 255 евро.

Ситуация была бы для Роналду смешной, если бы не другое наказание – а именно дисквалификация на 30 дней. Таким образом, на ноябрьские матчи с Данией и Уэльсом португальцы точно останутся без своей главной звезды.

Скандал между Роналду и Жезушем

Гнев Роналду вызвало решение главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша не выпускать КриРо со скамейки запасных в матче против Норвегии.

После этого пятикратный обладатель "Золотого мяча" выдвинул тренеру ультиматум относительно своего участия в следующей игре с Данией, но Жезуш отказался пойти на уступки звезде. В ответ на это Криштиану покинул команду, нарушив тем самым правила ФИФА.

Еще до начала международной паузы Роналду говорил, что хочет быть полезен сборной как на поле, так и за его пределами, и мечтал забить в составе национальной команды тот самый 1000-й гол в карьере, к которому он так долго идет.