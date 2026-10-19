До кінця року Роналду втратить дві нагоди збільшити свій гольовий доробок і наблизитися до омріяного числа 1000 голів за кар'єру. Також на нього чекають фінансові санкції, які можуть хіба що насмішити, пише 24 Канал.

Покарання для Роналду

Справу Роналду, який у жовтні без дозволу тренерського штабу поїхав геть зі збірної, образившись на невихід на поле у поєдинку з Норвегією, розглядала дисциплінарна рада. Вона постановила, що Кріштіану винен в одноразовому порушенні з умислом, яке передбачає штраф у вигляді "аж" 255 євро.

Ситуація була б для Роналду смішною, якби не інше покарання – а саме дискваліфікація на 30 днів. Таким чином, на листопадові матчі з Данією та Уельсом португальці залишаться точно без головної зірки.

Скандал між Роналду і Жезушем

Гнів Роналду викликало рішення головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша не випускати КріРо з лави запасних у поєдинку проти Норвегії.

Після цього п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" висунув коучу ультиматум щодо своєї участі у наступній грі з Данією, але Жезуш відмовився піти на поступки зірці. У відповідь на це Кріштіану поїхав з команди, порушивши таким чином правила ФІФА.

Ще до початку міжнародної паузи Роналду говорив, що хоче бути корисним збірній як на полі, так і поза ним, і мріяв забити у складі національної команди той самий 1000-й гол за кар'єру, до якого він так довго йде.