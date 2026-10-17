З'явився новий рейтинг найкращих боксерів: на якому місці Усик

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги. Чемпіонським титулом The Ring володіє українець Олександр Усик.

Новий рейтинг найсильніших боксерів світу з'явився на сайті журналу The Ring. Офіційно Олександр Усик не входить у топ-10 рейтингу, але сам він очолює його, як володар поясу The Ring.

Хто в топ-10 рейтингу від журналу The Ring

Олександр Усик володіє поясом журналу The Ring, тож він поза конкуренцією на верхівці списку. А от під номером 1 у самому рейтингу розташувався Даніель Дюбуа. На 2 позиції Агіт Кабаєл, який мріяв про поєдинок проти Олександра Усика, але схоже, так і не отримає його.

Замикає топ-3 Тайсон Ф'юрі, який ніяк не може заспокоїтись після 2 поспіль поразок Олександру Усику в 2024 році. Четверта позиція рейтингу належить Філіпу Хрговичу, а 5 – Фабіо Вордлі. Відзначимо, що Мозес Ітаума, якого довгий час також називали головним претендентом на бій із Усиком розташувався на 8 позиції рейтингу.

Як формується рейтинг журналу The Ring

З моменту появи в 1925 році рейтинги журналу The Ring загальновизнано вважаються найкращими в боксі. На відміну від інших організацій журнал The Ring не включає до своїх списків десятки бійців.

Це рейтинг 10 найкращих боксерів у кожній ваговій категорії. Також рейтинг виділяє чемпіонів і головних претендентів. Група експертів журналу The Ring голосує за формування рейтингів, які оновлюються щомісяця. Це відбувається після проведення поєдинків й інших значущих подій.

Що відомо про наступний бій Усика

Ім'я наступного опонента Олександра Усика досі невідоме. Для українця наступний бій може стати заключним. Довгий час суперником для боксера називали Деонтея Вайлдера, але перемовини з ним, схоже, не увінчались успіхом через фінансові розбіжності.

Тож, опонентом українця може стати Давід Бенавідес. За інформацією журналіста Майка Коппінджера Усик хотів би провести цей бій уже у 2027 році.