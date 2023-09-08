На активи Коломойського у справі "Приватбанку" наклали арешт

Днями Ігору Коломойському вручили підозру. Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що активи найвідомішого олігарха України арештували.

Після повідомлення про підозру Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вжили заходів та арештували активи Коломойського. Арешт накладено на 48 годин.

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Володіє акціонерними товариствами на 3 мільярди гривень

Активи олігарха арештували через необхідність забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі.

Крім цього, також мовиться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та службову фальсифікацію, вчинену організованою групою.

Під арештом опинились частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, вартістю понад 3 мільярди гривень, а також на майже тисячу об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисяч транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.



Арештовані активи Коломойського / Інфографіка САП

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