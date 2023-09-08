На активи Коломойського у справі "Приватбанку" наклали арешт
Джерело:САП
Днями Ігору Коломойському вручили підозру. Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що активи найвідомішого олігарха України арештували.
Після повідомлення про підозру Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вжили заходів та арештували активи Коломойського. Арешт накладено на 48 годин.
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Володіє акціонерними товариствами на 3 мільярди гривень
Активи олігарха арештували через необхідність забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі.
Крім цього, також мовиться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та службову фальсифікацію, вчинену організованою групою.
Під арештом опинились частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, вартістю понад 3 мільярди гривень, а також на майже тисячу об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисяч транспортних засобів та суден.
До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.
Арештовані активи Коломойського / Інфографіка САП
Справа Коломойського: останні новини
- Олігарху Ігорю Коломойському 2 вересня вручили підозру одразу за кількома статтями. Його підозрюють у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Встановлено, що протягом 2013 – 2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
- У суді Ігоря Коломойського назвали громадянином України. Однак у підозрі він – громадянин Кіпру та Ізраїлю. Нагадаємо, що інформація про те, що в олігарха забрали український паспорт з'явилася восени 2022 року.
- Київський апеляційний суд призначив на 6 вересня розгляд скарги захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Раніше судова інстанція обрала його запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад пів мільярда гривень. Крім цього, адвокат вкотре зазначив, що Коломойський не вноситиме грошову заставу. Принаймні це триватиме до розгляду апеляції сторони захисту.