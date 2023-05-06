Гучне зґвалтування 11-річного школяра у Львові: суд виніс остаточний вирок
Джерело:Sofia Yatskiv
Суд ухвалив рішення у справі про зґвалтування 11-річного школяра. Це сталося три роки тому. Тоді 18-річний Мирослав Мартинюк заманив хлопчика у кущі та зґвалтував його.
Мартинюка визнали винним у скоєнні злочину. Його засудили до 13 років позбавлення волі. Новину повідомила Софія Яцків – мама постраждалого хлопчика.
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Залізничний районний суд м.Львова ухвалив визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років,
– заявила Яцків.
Окрім того, суд ухвалив рішення додати інформацію про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Зґвалтування школяра у Львові: головне
- Про зґвалтування школяра у Львові повідомили 18 червня 2020 року. На Левандівці у Львові 18-річний Мартинюк хитрістю зманив хлопчика у пастку та зґвалтував його. Зловмисник попросив дитину допомогти йому відтягнути мопед.
- Підозрюваний своєї провини не визнавав. Родина постраждалого хлопчика надала справі розголосу, оскільки боялася, що її можуть зам'яти: Мартинюк – син бізнесмена та бізнесвумен.
- Від моменту скоєння злочину до оголошення вироку минуло майже 3 роки. Водночас 5 травня 2023 року вдалося зробити великий крок до відновлення справедливості.