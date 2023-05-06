Гучне зґвалтування 11-річного школяра у Львові: суд виніс остаточний вирок

Суд ухвалив рішення у справі про зґвалтування 11-річного школяра. Це сталося три роки тому. Тоді 18-річний Мирослав Мартинюк заманив хлопчика у кущі та зґвалтував його.

Мартинюка визнали винним у скоєнні злочину. Його засудили до 13 років позбавлення волі. Новину повідомила Софія Яцків – мама постраждалого хлопчика.

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Залізничний районний суд м.Львова ухвалив визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років,

– заявила Яцків.

Окрім того, суд ухвалив рішення додати інформацію про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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