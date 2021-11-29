Справи про Голодомор почали розслідувати аж на 12 році Незалежності
Джерело:24 канал
Про Голодомор мовчали багато десятиліть. За радянської влади ця тема була заборонена для обговорення. Лише у 2003 році СБУ почала вивчати архіви щодо злочину СРСР.
Розслідування стало справжнім проривом у темі Голодомору
Розслідуванням займався Галузевий державний архів Служби безпеки України. Фахівці вивчали архіви та свідчення очевидців. Крім того, вони розсекречували документи органів держбезпеки УРСР.
Важливо Вагони з трупами, тіла на м'ясокомбінаті, – Стасюк про документальні свідчення Голодомору
Саме завдяки розсекреченим даним 28 листопада 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу,
– розповіли в СБУ.
Організацію Голодомору-геноциду СБУ розслідувала впродовж 22 травня – 29 грудня 2009 року. Під час слідчих дій правоохоронці:
- допитали 1890 свідків;
- зібрали 330 томів справи;
- встановили 857 місць масових поховань жертв голоду;
- провели 24 судові експертизи: медичні, психологічні, науково-демографічні, а також комплексну історико-правну.
Кримінальну справу щодо організації Голодомору-геноциду розглядав Апеляційний суд Києва. Служителі Феміди визнали винними у злочині керівництво більшовицького тоталітарного режиму. Однак справу закрили через смерть обвинувачуваних.
В Україні вшанували жертв Голодомору
- Щороку в останню суботу листопада українці відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Аби показати, що ми пам'ятаємо про злочини проти нашої нації, люди запалюють свічку на підвіконнях.
- У столиці на територію Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні" кияни принесли запалені лампадки, квіти, колоски пшениці та солодощі.
- Окрім того, вшанування відбулися у Львові та інших містах країни.