Справи про Голодомор почали розслідувати аж на 12 році Незалежності

Про Голодомор мовчали багато десятиліть. За радянської влади ця тема була заборонена для обговорення. Лише у 2003 році СБУ почала вивчати архіви щодо злочину СРСР.

Розслідування стало справжнім проривом у темі Голодомору

Розслідуванням займався Галузевий державний архів Служби безпеки України. Фахівці вивчали архіви та свідчення очевидців. Крім того, вони розсекречували документи органів держбезпеки УРСР.

Важливо Вагони з трупами, тіла на м'ясокомбінаті, – Стасюк про документальні свідчення Голодомору

Саме завдяки розсекреченим даним 28 листопада 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу,

– розповіли в СБУ.

Організацію Голодомору-геноциду СБУ розслідувала впродовж 22 травня – 29 грудня 2009 року. Під час слідчих дій правоохоронці:

допитали 1890 свідків;

зібрали 330 томів справи;

встановили 857 місць масових поховань жертв голоду;

провели 24 судові експертизи: медичні, психологічні, науково-демографічні, а також комплексну історико-правну.

Експертиза встановила, що під час Голодомору в Україні загинули 3 мільйони 941 тисяча осіб. Якщо враховувати 6 мільйонів 122 тисячі потенційно ненароджених, то ми втратили 10 мільйонів 63 тисячі людей.

Кримінальну справу щодо організації Голодомору-геноциду розглядав Апеляційний суд Києва. Служителі Феміди визнали винними у злочині керівництво більшовицького тоталітарного режиму. Однак справу закрили через смерть обвинувачуваних.

В Україні вшанували жертв Голодомору