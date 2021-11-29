Дела о Голодоморе начали расследовать только на 12 году Независимости

29 ноября 2021 , 12:14
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Источник:

24 канал

О Голодоморе молчали многие десятилетия. При советской власти эта тема была запрещена для обсуждения. Только в 2003 году СБУ начала изучать архивы по поводу преступления СССР.

Расследование стало настоящим прорывом в теме Голодомора

Расследованием занимался Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины. Специалисты изучали архивы и свидетельства очевидцев. Кроме того, они рассекречивали документы органов госбезопасности УССР.

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Именно благодаря рассекреченным данным 28 ноября 2006 года Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа,
– рассказали в СБУ.

Организацию Голодомора-геноцида СБУ расследовала 22 мая – 29 декабря 2009 года. В ходе следственных действий правоохранители:

  • допросили 1 890 свидетелей;
  • собрали 330 томов дела;
  • установили 857 мест массовых захоронений жертв голода;
  • провели 24 судебных экспертизы: медицинские, психологические, научно-демографические, а также комплексную историко-правовую.
Обратите внимание! Экспертиза установила, что во время Голодомора в Украине погибли 3 миллиона 941 тысяча человек. Если учитывать 6 миллионов 122 тысячи потенциально нерожденных, то мы потеряли 10 миллионов 63 тысячи человек.

Уголовное дело относительно организации Голодомора-геноцида рассматривал Апелляционный суд Киева. Служители Фемиды признали виновным в преступлении руководство большевистского тоталитарного режима. Однако дело закрыли из-за смерти обвиняемых.

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Автор: Софія Мінджоса