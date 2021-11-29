Дела о Голодоморе начали расследовать только на 12 году Независимости
Источник:24 канал
О Голодоморе молчали многие десятилетия. При советской власти эта тема была запрещена для обсуждения. Только в 2003 году СБУ начала изучать архивы по поводу преступления СССР.
Расследование стало настоящим прорывом в теме Голодомора
Расследованием занимался Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины. Специалисты изучали архивы и свидетельства очевидцев. Кроме того, они рассекречивали документы органов госбезопасности УССР.
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Именно благодаря рассекреченным данным 28 ноября 2006 года Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа,
– рассказали в СБУ.
Организацию Голодомора-геноцида СБУ расследовала 22 мая – 29 декабря 2009 года. В ходе следственных действий правоохранители:
- допросили 1 890 свидетелей;
- собрали 330 томов дела;
- установили 857 мест массовых захоронений жертв голода;
- провели 24 судебных экспертизы: медицинские, психологические, научно-демографические, а также комплексную историко-правовую.
Уголовное дело относительно организации Голодомора-геноцида рассматривал Апелляционный суд Киева. Служители Фемиды признали виновным в преступлении руководство большевистского тоталитарного режима. Однако дело закрыли из-за смерти обвиняемых.
В Украине почтили жертв Голодомора
- Каждый год в последнюю субботу ноября украинцы отмечают День памяти жертв Голодомора. Чтобы показать, что мы помним о преступлениях против нашей нации, люди зажигают свечу на подоконниках.
- В столице на территорию Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине" киевляне принесли зажженные лампадки, цветы, колосья пшеницы и сладости.
- Кроме того, чествование состоялось во Львове и других городах страны.