Спроба зґвалтування у потязі Анастасії Лугової: справу можуть закрити через смерть нападника

Суд переніс засідання, на якому мав розглядати справу про напад на Анастасію Лугову у потязі Укрзалізниці. Причиною цього є смерть нападника, який намагався зґвалтувати жінку.
Джерело:"Радіо Свобода"
Цю інформацію підтвердили у Солом'янському районному суді Києва. Наразі судове засідання перенесли на 19 травня.
Важливо У СІЗО помер чоловік, який намагався у потязі зґвалтувати Анастасію Лугову
У пресслужбі суду розповіли, що кримінальне провадження можуть закрити через смерть обвинуваченого. Це може статися, якщо не буде заперечень.
Якщо будуть якісь заперечення, то вже по факту, по ситуації розглядатимуться,
– розповіли у пресслужбі суду.
Зауважимо, що сама потерпіла Анастасія Лугова наголосила, що "це ще не кінець справи". За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.
"Ми й надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", – підкреслила Анастасія.Зверніть увагу! Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП підтвердила факт смерті ґвалтівника. Вона наголосила, що смерть наступила внаслідок хвороби.
Напад на Анастасію Лугову: головне
- Жахлива подія сталася в ніч проти 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка з дитиною, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.
- Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.
- З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.