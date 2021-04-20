Спроба зґвалтування у потязі Анастасії Лугової: справу можуть закрити через смерть нападника

Суд переніс засідання, на якому мав розглядати справу про напад на Анастасію Лугову у потязі Укрзалізниці. Причиною цього є смерть нападника, який намагався зґвалтувати жінку.

Цю інформацію підтвердили у Солом'янському районному суді Києва. Наразі судове засідання перенесли на 19 травня.

Важливо У СІЗО помер чоловік, який намагався у потязі зґвалтувати Анастасію Лугову

У пресслужбі суду розповіли, що кримінальне провадження можуть закрити через смерть обвинуваченого. Це може статися, якщо не буде заперечень.

Якщо будуть якісь заперечення, то вже по факту, по ситуації розглядатимуться,

– розповіли у пресслужбі суду.

Зауважимо, що сама потерпіла Анастасія Лугова наголосила, що "це ще не кінець справи". За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.

"Ми й надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", – підкреслила Анастасія.

Напад на Анастасію Лугову: головне

Жахлива подія сталася в ніч проти 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка з дитиною, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.

Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.

Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.

З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.