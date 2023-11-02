У США арештували чотирьох росіян: займалися контрабандою електроніки для армії Росії

Санкції, накладені на Росію, штовхають ворога на пошук альтернативних джерел отримання необхідних технологій. Так, у США арештували чотирьох громадян країни-агресорки.

Детальніше про це розповіли у Міністерстві юстиції США. За наявними даними, трьох росіян взяли під арешт у суді Нью-Йорка. Причина: звинувачення у змові, мета якого – відправляти контрабандну зі США техніку до Росії.

Читайте також "Росатом" та патріарх Кірілл: що у ЄС кажуть про нові санкції проти Росії

Що відомо про контрабанду

Серед затриманих 52-річний громадянин Росії і Таджикистану Салімджоса Насріддінов, котрий проживає у США. А також 37-річний Ніколай Гольцев та 32-річна Крістіна Пузирьова. Останні мешкають в Канаді. Напередодні їх усіх звинуватили у контрабанді, змові, мета якої – шахрайство, а також порушенні санкцій.

Звернімо увагу, що паралельно стало відомо про ще один обвинувальний акт. Він стосується звинувачення у незаконній експортній схемі із купівлею електроніки для російських компаній за чотирма пунктами. Останні беруть участь як у розробці, так і в виробництві дронів для війни проти України.

Тут теж троє фігурантів: 39-річний Нікіта Архипов і 37-річний Артем Оловянніков із Санкт-Петербурга й 36-річний Ніколай Григор'єв, котрий мешкає живе в Брукліні. Відомо, що останнього суд Нью-Йорка арештував, а от Архипив і Оловянніков наразі – на волі.

Кажуть, ці обвинувачені користувалися компанією Quality Life Cue LLC (QLC), що зареєстрована у Брукліні. З її допомогою займалися покупкою компонентів для російських дронів компанії "СМТ-АйЛогик". Вона – частина схеми з виробництва БпЛА "Орлан-10", проти якої у травні 2023 року США запровадили санкції.

Зауважимо, що Європейський союз починає розгляд нового пакету санкцій проти Росії. Цього разу мета обмежень – зменшити прибутки Кремля з промисловості. Відтак, 12-й пакет санкцій стосуватиметься торгових можливостей країни-агресорки.

Так, Єврокомісія розглядає заборону на ліцензування російського програмного забезпечення. Крім того, ЄС планує обмежити використання технологій, які країна-агресорка може залучати у військовій справі. Мовиться про певні хімікати та зварювальні апарати.