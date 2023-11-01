Якими будуть нові санкції проти Росії

Європейський союз починає розгляд нового пакету санкцій. Мета цих обмежень – зменшити доходи Кремля з промисловості. Загалом, це уже 12-й пакет санкцій, який стосується саме торгових можливостей Росії.

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ЄС прагне максимально зменшити фінансові надходження до Москви. Адже саме завдяки значним доходам, російська військова машина продовжує працювати, а це, своєю чергою, затягує війну в Україні.

Новий пакет санкцій спрямований саме на те, аби обмежити оборонні можливості Росії. Єврокомісія розглядає заборону на ліцензування російського програмного забезпечення. Також ЄС хоче обмежити використання технологій, які Кремль може залучати у військовій справі. Йдеться про певні хімікати та зварювальні апарати.

Окремо у документі зазначено про заборону на імпорт алюмінієвих виробів. Поки що ЄС проводить консультацію на цю тему.

Нагадаємо! Востаннє санкції ЄС проти Росії були введені у червні 2023 року. Тоді почала діяти заборона на товари та технології, які можуть бути залучені у оборонному секторі. Також до санкційного списку додали 87 нових компаній, пов'язаних з Росією.