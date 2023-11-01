Какими будут новые санкции против России
Европейский союз начинает рассмотрение нового пакета санкций. Цель этих ограничений – уменьшить доходы Кремля от промышленности. Суммарно, это уже 12 пакет санкций, который касается именно торговых возможностей России.
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ЕС стремится максимально снизить финансовые потоки в Москву. Ведь именно благодаря значительным доходам российская военная машина продолжает работать, а это, в свою очередь, затягивает войну в Украине.
Новый пакет санкций направлен именно на то, чтобы ограничить оборонные возможности России. Еврокомиссия рассматривает запрет на лицензирование российского ПО. Также ЕС хочет ограничить использование технологий, которые может привлекать Кремль в военное дело. Речь идет об определенных химикатах и сварочных аппаратах.
Отдельно в документе указано на запрет на импорт алюминиевых изделий. Пока ЕС проводит консультацию на эту тему.