Під ударом губернатори, мільярдери та банки: США розширили санкційний список проти Росії

Міністерство фінансів і Держдеп США розширили санкційний список проти Росії. Нові обмеження запровадили проти губернаторів, мільярдерів і банків.

Нові санкції запровадили, аби ще більше стримати фінансовий сектор Росії. Про це повідомили у відповідному Міністерстві США. Хто потрапив до санкційного списку цього разу, розповідає 24 канал.

До теми США планують ввести санкції проти одного з найбільших олігархів Росії та його рідних, – WSJ

Нові санкції проти Росії

До санкційного списку додали одразу 18 організацій, пов'язаних із сектором фінансових послуг Росії. Окрім того, відомого олігарха, мережі його організацій та ще 40 осіб, пов'язаних з ворожим урядом.

Заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки зазначив, Сполучені Штати з міжнародними партнерами ще більше перешкоджатимуть "режиму Путіна фінансувати цю жахливу війну проти України".

Запроваджуючи санкції проти додаткових великих російських банків, ми продовжуємо поглиблювати ізоляцію Росії від світових ринків,

— наголосив Браян Нельсон.

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Хто саме потрапив до санкційного списку

До санкційного списку потрапили:

один з найбільших російських олігархів, головний акціонер "Норнікеля",директор інвестиційної холдингової компанії "Інтеррос "Володимир Потанін та члени його родини;

губернатор Курської області Роман Старовойт;

губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;

губернатор Краснодарського краю Олександр Усс;

перший заступник голови уряду Росії Андрій Бєлоусов;

зрадник України – Володимир Ліпандін, якого окупанти призначили "керівником поліції" Херсонської області;

колаборант Геннадій Гаркуша, який до повномасштабної війни працював у поліції особливого призначення на Херсонщині.

Повний список осіб, які потрапили до санкційного списку, можна переглянути тут.

Також обмеження наклали на "Росбанк", який Потанін придбав на початку 2022 року. До речі, у США наголосили, що Центральний банк Росії вважає "Росбанк" систематично важливою для уряду установою.Окрім того, санкції наклали на дочірні компанії "ВТБ Банку".