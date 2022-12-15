Під ударом губернатори, мільярдери та банки: США розширили санкційний список проти Росії
Джерело:Міністерство фінансів США
Міністерство фінансів і Держдеп США розширили санкційний список проти Росії. Нові обмеження запровадили проти губернаторів, мільярдерів і банків.
Нові санкції запровадили, аби ще більше стримати фінансовий сектор Росії. Про це повідомили у відповідному Міністерстві США. Хто потрапив до санкційного списку цього разу, розповідає 24 канал.
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Нові санкції проти Росії
До санкційного списку додали одразу 18 організацій, пов'язаних із сектором фінансових послуг Росії. Окрім того, відомого олігарха, мережі його організацій та ще 40 осіб, пов'язаних з ворожим урядом.
Заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки зазначив, Сполучені Штати з міжнародними партнерами ще більше перешкоджатимуть "режиму Путіна фінансувати цю жахливу війну проти України".
Запроваджуючи санкції проти додаткових великих російських банків, ми продовжуємо поглиблювати ізоляцію Росії від світових ринків,
— наголосив Браян Нельсон.
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Хто саме потрапив до санкційного списку
До санкційного списку потрапили:
- один з найбільших російських олігархів, головний акціонер "Норнікеля",директор інвестиційної холдингової компанії "Інтеррос "Володимир Потанін та члени його родини;
- губернатор Курської області Роман Старовойт;
- губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;
- губернатор Краснодарського краю Олександр Усс;
- перший заступник голови уряду Росії Андрій Бєлоусов;
- зрадник України – Володимир Ліпандін, якого окупанти призначили "керівником поліції" Херсонської області;
- колаборант Геннадій Гаркуша, який до повномасштабної війни працював у поліції особливого призначення на Херсонщині.
Повний список осіб, які потрапили до санкційного списку, можна переглянути тут.
Також обмеження наклали на "Росбанк", який Потанін придбав на початку 2022 року. До речі, у США наголосили, що Центральний банк Росії вважає "Росбанк" систематично важливою для уряду установою.Окрім того, санкції наклали на дочірні компанії "ВТБ Банку".