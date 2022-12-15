Под ударом губернаторы, миллиардеры и банки: США расширили санкционный список против России
Источник:Министерство финансов США
Министерство финансов и Госдеп США расширили санкционный список против России. Новые ограничения ввели против губернаторов, миллиардеров и банков.
Новые санкции ввели, чтобы еще больше умерить финансовый сектор России. Об этом сообщили в Министерстве США. Кто попал в санкционный список на этот раз, рассказывает 24 канал.
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Новые санкции против России
В санкционный список добавили сразу 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг России. Кроме того, известного олигарха, сети его организаций и еще 40 человек, связанных с враждебным правительством.
Заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки отметил, что Соединенные Штаты с международными партнерами будут еще больше препятствовать "режиму Путина финансировать эту ужасную войну против Украины".
Вводя санкции против дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков,
— подчеркнул Брайан Нельсон.
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Кто именно попал в санкционный список
В санкционный список попали:
- один из крупнейших российских олигархов, главный акционер "Норникеля", директор инвестиционной холдинговой компании "Интеррос" Владимир Потанин и члены его семьи;
- губернатор Курской области Роман Старовойт;
- губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
- губернатор Краснодарского края Александр Усс;
- первый заместитель главы правительства России Андрей Белоусов;
- предатель Украины – Владимир Липандин, которого оккупанты назначили "руководителем полиции" Херсонской области;
- коллаборант Геннадий Гаркуша, до полномасштабной войны работавший в полиции особого назначения на Херсонщине.
Полный список лиц, попавших в санкционный список, можно посмотреть здесь.
Также ограничения наложили на "Росбанк", который Потанин приобрел в начале 2022 года. Кстати, в США подчеркнули, что Центральный банк России считает "Росбанк" систематически важным для правительства учреждением. Кроме того, санкции наложили на дочерние компании "ВТБ Банка".