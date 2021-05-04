У США невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири ЦРУ: по ньому відкрили вогонь

У США невідомий чоловік намагався прорватись на територію штаб-квартири Центрального розвідуправління. Вона розташована у місті Ленглі, штат Вірджинія. Незваного гостя зупинили співробітники ФБР.

У чоловіка не було спеціальної перепустки. Отож його зупинила служба охорони.

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Переговори зі зловмисником були безуспішними

Співробітники безпеки пробували вмовити правопорушника зупинитись, проте він до їхніх аргументів не дослухався. Тоді охоронці спробували зрушити його машину з місця. Чоловік вийшов з автомобіля та витягнув пістолет. ФБРівці, які працювали на місці, відкрили вогонь.

Зловмисник потрави до лікарні

Після цього зловмисник потрапив не у ЦРУ, а в лікарню. За попередньою інформацією, він – психічно нездоровий. Це вже його не перша спроба потрапити на територію розвідуправління.

У 1993 двох агентів ЦРУ вбили під штаб-квартирою

Як повідомили джерела ЗМІ, у автомобілі чоловіка була вибухівка. Проте офіційно цю інформацію не підтвердили.

Зазначимо, що штаб-квартира ЦРУ перебуває під значною охороною. У 1993 році пакистанець напав на агентів розвідуправління. Він застрелив 2 співробітників у їхніх машинах та поранив ще трьох безпосередньо біля воріт штаб-квартири. Убивцю стратили у 2002 році.