США прихистили у березні лише 12 українських біженців: чому так сталося

США підтримують Україну у боротьбі проти Росії санкційно, збройно і фінансово. У березні Джозеф Байден заявив, що його країна прихистить до 100 тисяч українських біженців, однак минулого місяця такий статус там отримали лише 12 наших земляків.

Така неймовірно мала кількість тимчасово переселених українців у США пояснюється низкою факторів, зокрема затримками з обробкою заявок. Американські законодавці та адвокати закликали Байдена прискорити процес.

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Можливості для легального в'їзду у США для українських біженців

У той час, як у березні кілька тисяч українців в'їхали на територію США через кордон з Мексикою, а деякі за отриманими раніше візами, лише 12 прибули за діючою програмою для біженців.

Зазначається, що наразі для українців існує кілька шляхів легального в'їзду у США:

спеціальна програма для біженців, яка згодом дозволяє претендувати на громадянство;

діючі візові можливості;

програма гуманітарної допомоги, яка гарантує лише тимчасовий в'їзд в умовах надзвичайних ситуацій.

Однак усі ці шляхи діють в умовах прийнятого до війни фінансового року, який у США закінчується 30 вересня. Через велику кількість заявок переселення українських біженців до штатів може тривати довго, оскільки заявки не встигають обробляти.

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Чому так мало українців у березні отримали статус біженця у США

Сполучені Штати прийняли 514 українських біженців у січні та лютому, фактично до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначають у Держдепі США.

Через те, що у Києві розгляд заявок був призупинений унаслідок початку активних бойових дій, операції з українськими біженцями продовжили розглядати через представництво США у Кишиневі, столиці Молдови, що значно ускладнило процес.

Безліч українських заявників, яким фактично погодили прихисток, повинні були у березні вилетіти до США з території України. Однак це стало неможливим через скасування авіарейсів унаслідок початку активних бойових дій.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, минулого тижня близько 3 тисячам українців дозволили в'їхати на територію штатів через кордон з Мексикою. Зазначається, що цей маршрут наразі є найдоступнішим для наших громадян.

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До слова, у Держдепартаменті США заявили, що заявники можуть зіткнутись з більш тривалим часом очікування у деяких посольствах і консульствах США через пандемію COVID-19. Разом з тим законодавці та адвокати закликали Байдена спростити та прискорити обробку заявок від українців, заявивши, що наразі "було зроблено занадто мало".

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