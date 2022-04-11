У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про приблизні втрати противника від початку війни й до 11 квітня.
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Втрати ворога у війні
У Росію вже не повернуться щонайменше 19 500 її військових – їх знешкодили українські захисники. Загарбники втратили чимало своєї техніки:
- танків – 725 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1 923 одиниць,
- артилерійських систем – 347 одиниць,
- РСЗВ – 111 одиниць,
- засоби ППО – 55 одиниць,
- літаків – 154 одиниць,
- гелікоптерів – 137 одиниць,
- автомобільної техніки – 1 387 одиниць,
- кораблі та катери – 7 одиниць,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119,
- спеціальна техніка – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі уточнили, що точні дані уточнюють. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати ворога станом на 11 квітня / Інфографіка ЗСУ
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