У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про приблизні втрати противника від початку війни й до 11 квітня.

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Втрати ворога у війні

У Росію вже не повернуться щонайменше 19 500 її військових – їх знешкодили українські захисники. Загарбники втратили чимало своєї техніки:

  • танків – 725 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1 923 одиниць,
  • артилерійських систем – 347 одиниць,
  • РСЗВ – 111 одиниць,
  • засоби ППО – 55 одиниць,
  • літаків – 154 одиниць,
  • гелікоптерів – 137 одиниць,
  • автомобільної техніки – 1 387 одиниць,
  • кораблі та катери – 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119,
  • спеціальна техніка – 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі уточнили, що точні дані уточнюють. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

втрати ворога станом на 11 квітня
Втрати ворога станом на 11 квітня / Інфографіка ЗСУ

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