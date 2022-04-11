У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про приблизні втрати противника від початку війни й до 11 квітня.

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Втрати ворога у війні

У Росію вже не повернуться щонайменше 19 500 її військових – їх знешкодили українські захисники. Загарбники втратили чимало своєї техніки:

танків – 725 одиниць,

бойових броньованих машин – 1 923 одиниць,

артилерійських систем – 347 одиниць,

РСЗВ – 111 одиниць,

засоби ППО – 55 одиниць,

літаків – 154 одиниць,

гелікоптерів – 137 одиниць,

автомобільної техніки – 1 387 одиниць,

кораблі та катери – 7 одиниць,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119,

спеціальна техніка – 25.

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі уточнили, що точні дані уточнюють. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Втрати ворога станом на 11 квітня / Інфографіка ЗСУ

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