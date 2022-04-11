В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о приблизительных потерях противника с начала войны и до 11 апреля.

Читайте также Новое вооружение, захваченная техника и окровавленная игрушка: видеодайджест 46 дня войны

Потери врага в войне

В Россию уже не вернутся, по меньшей мере, 19 500 ее военных – их обезвредили украинские защитники. Захватчики потеряли немало своей техники:

  • танков – 725 единиц,
  • боевых бронированных машин – 1 923 единиц,
  • артиллерийских систем – 347 единиц,
  • РСЗО – 111 единиц,
  • средства ПВО – 55 единиц,
  • самолетов – 154 единиц,
  • вертолетов – 137 единиц,
  • автомобильной техники – 1 387 единиц,
  • корабли и катера – 7 единиц,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119,
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что точные данные уточняются. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

потери врага по состоянию на 11 апреля

Обратите внимание – "трупы вывозили камазами": Гайдай про сокрушительное поражение оккупантов: смотрите видео