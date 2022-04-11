В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о приблизительных потерях противника с начала войны и до 11 апреля.
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Потери врага в войне
В Россию уже не вернутся, по меньшей мере, 19 500 ее военных – их обезвредили украинские защитники. Захватчики потеряли немало своей техники:
- танков – 725 единиц,
- боевых бронированных машин – 1 923 единиц,
- артиллерийских систем – 347 единиц,
- РСЗО – 111 единиц,
- средства ПВО – 55 единиц,
- самолетов – 154 единиц,
- вертолетов – 137 единиц,
- автомобильной техники – 1 387 единиц,
- корабли и катера – 7 единиц,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе уточнили, что точные данные уточняются. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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