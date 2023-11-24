Троє з чотирьох американців негативно ставляться до Путіна, – The Economist

Серед громадян США провели опитування. Деякі питання стосувалися і повномасштабної війни Росії проти України.

Більшість опитаних американців негативно ставляться до президента Росії Владіміра Путіна. У цьому питання думки збігаються навіть у республіканців та демократів.

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Певний відсоток виступає за зменшення допомоги

64% демократів позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. Серед республіканців 39% ставляться до нього позитивно, 36% — негативно.

Громадяни США у контексті війни здебільшого симпатизують Україні, а не Росії: 64% проти 4%. Лише 18% стверджують, що більшість або всі російські атаки були спрямовані на військові, а не цивільні цілі.

При цьому 28% американців вважають, що США повинні зменшити військову допомогу Україні. 27% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги, ще 25% виступають за збільшення військової допомоги.

У війні не перемагає ніхто

Американців запитали також про те, хто зараз перемагає у війні. Думки щодо цього розділилися: 17% вважають, що наразі Росія перемагає, 20% – що Україна перемагає. 37% опитаних переконані, що не перемагає ніхто.

За припинення вогню виступає 72% американців, проти – 9%

Чому в США вкрай затягується питання допомоги Україні

Сполучені Штати ще не затвердили допомогу для України на 2024 рік. Але така ж сама ситуація не лише з нами, але й з іншими партнерами США. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що проблема не в Україні. Поруч з нашою державою є також Ізраїль, Тайвань, Вірменія та інші держави, які чекають на допомогу. Але цей процес затягується.

Основна причина цього – ізоляціонізм у США. Ці ідеї сповідують не лише трампісти, але й деякі інші групи. Періодично і Україна, і інші партнери Сполучених Штатів будуть відчувати цей негативний контекст. Адже питання допомоги стало внутрішньополітичною картою на виборчому процесі США.

Стратегічно підтримка України серед американської влади є. Але зараз йде певне політиканство та намагання сформувати потрібний порядок денний, актуалізувати меседжі перед виборами. Вони й призводять до таких ситуацій.

Респонденти були відібрані з панелі YouGov за допомогою вибіркового зіставлення. Випадкова вибірка була обрана з опитування американської спільноти 2019 року. Вибірка була зважена відповідно до статі, віку, раси, освіти, явки на виборах 2020 року та президентських голосів, базової ідентифікації партії та поточного статусу реєстрації виборців. Помилка репрезентативності дослідження для загальної вибірки становить приблизно 3%.