США створили інститут для розслідування шахрайств і корупції у сфері військової допомоги Україні

США надають колосальну військову, економічну та гуманітрану підтримку. Однак з огляду на розмір допомоги, певні політичні конфронтації у Вашингтоні та корупційні скандали в Україні, США вирішили створити інститут для моніторингу наданої допомоги.

Детально про новий інститут США розповіло видання Zn.ua. Ця робота вестиметься з допомогою кримінальних слідчих, як власних, так і залучених фахівців правоохоронних органів США та Європи.

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Хто увійшов до складу інституту

Ще 18 січня 2023 на сайті офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) з’явився документ "Стратегічний план нагляду за допомогою Україні". У документі відзначено, що протягом 2022 року Конгрес США виділив на допомогу Україні понад 113 мільярдів доларів. Ці кошти нашій державі скеровують через 11 різних відомств та міністерств.

Створена організація має на меті визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань у контексті наданої Україні допомоги. Для роботи інституту створена міжвідомча група, до якої увійшли так звана "Могутня трійка" (Пентагон, Держдеп та USAID) та генеральні інспектори наглядових організацій в усьому уряді США.

Цікаво, що відповідно до документу, "Могутня трійка" проводити щомісячні зустрічі для координації наглядової діяльності в Україні ще у червні 2022 року.

Станом на 31 грудня 2022 року до складу інституту входять наглядові організації:

Пентагону;

Держдепу;

Агентства США з міжнародного розвитку;

Агентства аудиту оборонних контрактів;

Міністерства сільського господарства;

Міністерства торгівлі;

Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб;

Міністерства внутрішньої безпеки;

Міністерства юстиції;

Міністерства фінансів;

Експортно-імпортного банку США;

Міжнародної фінансової корпорації розвитку;

Управління звітності уряду;

Агентства аудиту;

Армійського ревізійного агентства;

Морської аудиторської служби;

Також до організації входить Розвідувальне співтовариство США у складі 17 відповідних органів.

Команда організації вже в Україні

Представники організації, зокрема "Могутньої трійки" спільно вирушили до України, щоб отримати інформацію з перших вуст. Метою таких візитів є формування спільного розуміння проблем та підвищення обізнаності щодо ризиків шахрайства й корупції та обов’язків звітування.



"Могутня трійка" зустрілася з пані послом США в Україні / Фото з твітеру Бріджит Брінкс

У межах таких візитів відбуваються зустрічі з американськими дипломатами, українською владою, ООН та іншими організаціями. Крім того, офіси "Могутньої трійки" мають кримінальних слідчих у США та Німеччині, які зосереджені на справах щодо України.

На діяльність для забезпечення нагляду за загальними асигнуваннями на реагування в Україні Агентства "Могутньої трійки" та Управління звітності уряду за рішенням Конгресу отримали додатково 42 мільйони доларів.

Як повідомити про зафіксовані порушення

USAID відкрила гарячу лінію куди може звернутися будь-хто на умовах анонімності, щоб повідомити про факти корупції у сфері військової допомоги США Україні, сексуального насильства чи наруги, шахрайства, розтрати коштів, зловживання, неналежного користування або торгівлі людьми.



Кожен може анонімно повідомити про виявлені порушення / Інфографіка USAID