Двоє українських пілотів перебувають у США для навчання на штурмовиках, зокрема F-16, – NBC

Українські захисники вперше прибули до США, щоб пройти навчання на штурмовиках. На військовій базі оцінюють і покращують їхні вміння управління літаками.

Наразі у Тусоні (штат Арізона) перебуває двоє українських пілотів. У такий спосіб американські інструктори мають визначити, скільки потрібно часу для навчання українців керувати потужними винищувачами F-16.

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Двоє українських пілотів перебувають у США

Чиновники Конгресу та високопоставлений чиновник США розповіли, що навички українських воїнів оцінюють на тренажерах. Так, використовується симулятор, який може імітувати механіку польотів різних типів літаків, зокрема F-16.

До речі, також до навчання можуть ще приєднатися 10 українських пілотів. Однак це не навчання безпосередньо на F-16. У США кажуть, що українці на території Сполучених Штатів цими літаками керувати поки що не будуть.

Чиновники додали, що наразі немає оновлень стосовно рішення США щодо надання F-16 Україні.

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