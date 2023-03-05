Двоє українських пілотів перебувають у США для навчання на штурмовиках, зокрема F-16, – NBC
Джерело:NBC News
Українські захисники вперше прибули до США, щоб пройти навчання на штурмовиках. На військовій базі оцінюють і покращують їхні вміння управління літаками.
Наразі у Тусоні (штат Арізона) перебуває двоє українських пілотів. У такий спосіб американські інструктори мають визначити, скільки потрібно часу для навчання українців керувати потужними винищувачами F-16.
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Двоє українських пілотів перебувають у США
Чиновники Конгресу та високопоставлений чиновник США розповіли, що навички українських воїнів оцінюють на тренажерах. Так, використовується симулятор, який може імітувати механіку польотів різних типів літаків, зокрема F-16.
До речі, також до навчання можуть ще приєднатися 10 українських пілотів. Однак це не навчання безпосередньо на F-16. У США кажуть, що українці на території Сполучених Штатів цими літаками керувати поки що не будуть.
Чиновники додали, що наразі немає оновлень стосовно рішення США щодо надання F-16 Україні.
F-16 для України: що відомо
- Американські легкі багатоцільові винищувачі F-16 стали б дуже потужним підсиленням для наших Повітряних Сил. Однак Джо Байден наголосив на тому, що Володимир Зеленський наразі не потребує американських винищувачів F-16.
- Сам Володимир Зеленський теж прокоментував питання передачі Україні F-16. За його словами, є відчуття, що три європейські країни можуть надати нам винищувачі та тренувати пілотів. Зокрема, це Польща та Британія.
- До речі, у Пентагоні зі скептицизмом зустріли відмову президента США Джо Байдена передати Україні винищувачі F-16. Конгрес тиснутиме на адміністрацію президента, щоб таки схвалити передачу сучасних літаків.
- Окрім цього, Зеленський зустрівся з головою комітету Палати представників із закордонних справ Майклом Макколом. Вони обговорювали постачання винищувачів F-16.
- А в Польщі заявили, що готові навчати українських пілотів на F16. Проте для цього потрібна згода союзників.