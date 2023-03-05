Двое украинских пилотов находятся в США для обучения на штурмовиках, в том числе F-16, – NBC
Источник:NBC News
Украинские защитники впервые прибыли в США, чтобы пройти обучение на штурмовиках. На военной базе оценивают и улучшают их навыки управления самолетами.
Сейчас в Тусоне (штат Аризона) находятся два украинских пилота. Таким образом, американские инструкторы должны определить, сколько нужно времени для обучения украинцев управлять мощными истребителями F-16.
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Двое украинских пилотов находятся в США
Чиновники Конгресса и высокопоставленный чиновник США рассказали, что навыки украинских воинов оценивают на тренажерах. Так, используется симулятор, который может имитировать механику полетов различных типов самолетов, в частности F-16.
Кстати, к учебе могут еще присоединиться 10 украинских пилотов. Однако это не обучение непосредственно на F-16. В США говорят, что украинцы на территории Соединенных Штатов этими самолетами управлять пока не будут.
Чиновники добавили, что пока нет обновлений по поводу решения США о предоставлении F-16 Украине.
F-16 для Украины: что известно
- Американские легкие многоцелевые истребители F-16 стали бы очень мощным усилением для наших Воздушных Сил. Однако Джо Байден отметил, что Владимир Зеленский пока не нуждается в американских истребителях F-16.
- Сам Владимир Зеленский тоже прокомментировал вопрос передачи Украине F-16. По его словам, есть ощущение, что три европейских страны могут предоставить нам истребители и тренировать пилотов. В частности, это Польша и Великобритания.
- К слову, в Пентагоне со скептицизмом встретили отказ президента США Джо Байдена передать Украине истребители F-16. Конгресс будет давить на администрацию президента, чтобы одобрить передачу современных самолетов.
- Кроме того, Зеленский встретился с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. Они обсуждали поставки истребителей F-16.
- А в Польше заявили, что готовы обучать украинских пилотов на F16. Однако для этого нужно согласие союзников.