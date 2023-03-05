Двое украинских пилотов находятся в США для обучения на штурмовиках, в том числе F-16, – NBC

Украинские защитники впервые прибыли в США, чтобы пройти обучение на штурмовиках. На военной базе оценивают и улучшают их навыки управления самолетами.

Сейчас в Тусоне (штат Аризона) находятся два украинских пилота. Таким образом, американские инструкторы должны определить, сколько нужно времени для обучения украинцев управлять мощными истребителями F-16.

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Двое украинских пилотов находятся в США

Чиновники Конгресса и высокопоставленный чиновник США рассказали, что навыки украинских воинов оценивают на тренажерах. Так, используется симулятор, который может имитировать механику полетов различных типов самолетов, в частности F-16.

Кстати, к учебе могут еще присоединиться 10 украинских пилотов. Однако это не обучение непосредственно на F-16. В США говорят, что украинцы на территории Соединенных Штатов этими самолетами управлять пока не будут.

Чиновники добавили, что пока нет обновлений по поводу решения США о предоставлении F-16 Украине.

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