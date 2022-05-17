У США випробували нову ракету, яка у 5 разів перевищила швидкість звуку

ВПС США успішно випробували ракету швидкого реагування AGM-183A, або ARRW, біля узбережжя Південної Каліфорнії.

Випробування гіперзвукової ракети США

Зазначається, що випробування відбулося ще 14 травня. А саму ракету запустили зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress.

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У тесті випробовувані брала участь 419 льотно-випробувальна ескадрилья та Global Power Bomber Combined Test Force на базі ВПС Едвардс у Каліфорнії.

Після відділення від літака, двигун ракети-носія ARRW працював протягом очікуваного часу, досягнувши гіперзвукової швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Це було великим досягненням команди ARRW для збройового підприємства та наших ВПС. Наполегливість, досвід та відданість команді були ключовими для подолання проблем минулого року. Ми готові розвивати те, чого навчилися, і продовжувати просувати гіперзвук вперед,

– сказав Генерал Хіт Коллінз, виконавчий директор програми ВПС зі зброї.

Що відом про ракету ARRW

Це гіперзвукова, твердопаливна ракетна система, яку розробила компанія Lockheed Martin,

Вона створюється для озброєння В-52Н та В-1В: кожен борт здатний нести чотири ракети.

Боєголовка може бути як ядерною, так і неядерною (імовірно, на основі PBXN-110). За даними ВПС США, ракета має летіти на відстань до 1600 км і вміти розвивати швидкість бойового блоку 6,5 – 8 махів.

Росія вже використала в Україні гіперзвукові ракети

США – не єдина країна, яка займається розробкою гіперзвукової зброї, швидкість і маневреність якої ускладнюють її відстеження та перехоплення.

Американські військові чиновники заявляли про використання Росією гіперзвукових ракет під час бойових дій на території України, а також проведення випробувань гіперзвукової зброї Китаєм.

Міністерство закордонних справ КНР у жовтні спростувало повідомлення про подібні випробування.

Санкції призвели до того, що в Росію перестали постачати 133 електронні компоненти гіперзвукового ракетного комплексу "Кинжал", які виробляються в США, Японії та Україні. Тому найближчим часом програма розробки цих ракет може звернутись..

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