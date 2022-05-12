На Росію накладено низку санкцій. Тож вона вимушена обходити її всіма можливими способами, щоб удосконалити своє залізяччя. Наприклад, використовувати чипи від посудомийних машин і холодильників, наголосила міністерка торгівлі Джина Раймондо.

Читайте також Звернення оборонців "Азовсталі" до Ілона Маска та емоції Борреля: основне за 78 день війни

Цікаву знахідку виявили українські військові

У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин і холодильників,

– заявила Раймондо на слуханнях у Сенаті.

У США підкреслюють, що скоротили експорт до Росії майже на 70% від початку введення санкцій наприкінці лютого. Відповідне рішення ухвалили також три десятки інших країн по всьому світу. І поширюються вони також на Білорусь, яка зараз активно сприяє російській атаці на Україну.

Раймондо підкреслила, що ці санкції необхідні були для того, щоб позбавити Росі технологій. А без них, ясна річ, військова техніка країни-агресорки – звичайний брухт.

США позбавила Росію постачання технологіями

Прессекретар Міністерства торгівлі Робін Паттерсон підкреслила, що постачання Росії необхідних для війни технологій скоротилося. Якщо говорити про США, то на 85% у порівнянні з 2021 роком. Відтак, країна-агресорка не може отримувати напівпровідники, телекомунікаційне обладнання, лазери, авіоніку, а також морські технології.

Росія припиняє виробництво танків через брак компонентів

Під час виступу у Сенаті Раймондо додала, що у Росії два виробники танків зупинили виробництво. Причиною цього став дефіцит компонентів. Мовиться про "Уралвагонзавод", а також "Челябінський тракторний завод". Про це раніше повідомляли також у Білому домі.

Без чипів російська техніка нічого не варта

Варто розуміти, що комп'ютерні чипи, які також називають напівпровідниками, – мізки техніки. Вони й керують найсучаснішою електронікою. Мовиться як про побутову техніку, так і про танки та винищувачі. Сама Росія чипів виготовляє вкрай мало. Натомість країна-агресорка покладається на західні, а також азійські компанії.

Ясна річ, що через санкції з Росією мати справи хочуть не надто багато компаній. Так, наприкінці лютого безліч виробників комп'ютерних чипів припинили постачати напівпровідники до країни-агресорки.

Це цікаво На фронті вже активно використовується зброя від іноземних партнерів – Міноборони

Обмежили також постачання чипів з подвійним призначенням

У США та інших західних держав до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України регулювали продажі країні-агресорці. Мовиться про компоненти, які призначаються для використання у військових цілях. Для їх продажу компаніям необхідно було мати державні ліцензії. Але нові правила ці обмеження посилили. Ба більше, унеможливили покупку навіть мікросхем з подвійним призначенням – військовим і комерційним.

В Адміністрації Байдена підкреслили, що відповідна заборона скоротить понад половину російського імпорту високих технологій. Ба більше, вона посприяє унеможливленню Росії підтримувати свої збройні сили. Водночас обмеження немає нічого спільного з блокуванням постачання побутової техніки.

І в останньому, як бачите, є замкнуте коло. Адже винахідливі російські інженери, які, мабуть, передивилися не одне відео з лайфхаками, навчилися використовувати мікросхеми саме з побутової техніки. Але це не завадило росіянам втрачати на війні проти України як живу силу, так і техніку й озброєння.

Актуальні втрати ворога

Станом на 11 травня нашим бійцям вдалося знищити понад 26 350 російських військових. Також у Росії стало менше техніки, якою вона знищувала наші міста та села, а також убивала людей. Мовиться про 1187 танків, 2856 бойових броньованих машин, 528 артилерійських систем, 185 РСЗВ, а також 87 засобів ППО.

Крім того, наші військові знищили 199 літаків, 160 гелікоптерів, 390 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 94 крилаті ракети. А ще на дно пішли 12 російських суден.

Варте уваги – ранкове зведення Генштабу за 12 травня: дивіться відео