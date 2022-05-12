На Россию наложен ряд санкций. Поэтому она вынуждена обходить ее всеми возможными способами, чтобы усовершенствовать свое железо. К примеру, использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников, подчеркнула министерша торговли Джина Раймондо.

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Интересную находку обнаружили украинские военные

У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников.

– заявила Раймондо на слушаниях в Сенате.

В США подчеркивают, что сократили экспорт в Россию почти на 70% от начала введения санкций в конце февраля. Соответствующее решение приняли также три десятка других стран по всему миру. И распространяются они также на Беларусь, сейчас активно способствующую российской атаке на Украину.

Раймондо подчеркнула, что эти санкции необходимы были для того, чтобы лишить Росси технологий. А без них, конечно, военная техника страны-агрессорки – обычный металлолом.

США лишила Россию снабжение технологиями

Пресссекретарь Министерства торговли Робин Паттерсон подчеркнула, что поставки России необходимых для войны технологий сократились. Если говорить о США, то на 85% по сравнению с 2021 годом. Следовательно, страна-агрессорка не может получать полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионику, а также морские технологии.

Россия прекращает производство танков из-за нехватки компонентов

Во время выступления в Сенате Раймондо добавила, что в России два производителя танков остановили производство . Причиной тому стал дефицит компонентов. Речь идет об "Уралвагонзаводе", а также "Челябинском тракторном заводе". Об этом ранее сообщали также в Белом доме.

Без чипов российская техника ничего не стоит

Следует понимать, что компьютерные чипы, также называемые полупроводниками, – мозги техники. Они и управляют самой современной электроникой. Речь идет как о бытовой технике, так и о танках и истребителях. Сама Россия чипов производит крайне мало. В то же время страна-агрессорка возлагается на западные, а также азиатские компании.

Понятно, что из-за санкций с Россией иметь дела хотят не слишком многие компании. Так, в конце февраля множество производителей компьютерных чипов прекратили поставлять полупроводники в страну-агрессорку.

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Ограничили также снабжение чипов с двойным назначением.

В США и других западных государствах до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины регулировались продажи стране-агрессорцы. Речь идет о компонентах, предназначенных для использования в военных целях. Для их продажи компаниям необходимо было иметь государственные лицензии. Но новые правила эти ограничения ужесточились. Более того, сделали невозможным покупку даже микросхем с двойным назначением – военным и коммерческим.

В Администрации Байдена подчеркнули, что соответствующий запрет сократит более половины российского импорта высоких технологий. Более того, она способствует невозможности России поддерживать свои вооруженные силы. В то же время, ограничения нет ничего общего с блокировкой поставки бытовой техники.

И в последнем, как видите, замкнутый круг. Ведь изобретательные российские инженеры, видимо, посмотревшие не одно видео с лайфхаками, научились использовать микросхемы именно из бытовой техники. Но это не помешало россиянам терять на войне против Украины как живую силу, так и технику и вооружение.

Актуальные потери врага

По состоянию на 11 мая нашим бойцам удалось уничтожить более 26 350 российских военных . Также в России стало меньше техники, которой она уничтожала наши города и села, а также убивала людей. Речь идет о 1187 танках, 2856 боевых бронированных машинах, 528 артиллерийских системах, 185 РСЗО, а также 87 средствах ПВО.

Кроме того, наши военные уничтожили 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 БпЛА оперативно-тактического уровня и 94 крылатых ракет. А еще ко дну пошли 12 российских судов.

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