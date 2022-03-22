Так, в Генштабе ВСУ отметили, что санкции бьют не только по мирному населению, но и по военным. Поэтому из-за отсутствия поступления иностранных комплектующих, пришлось остановить работу предприятия "Уралвагонзавод".

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Новые танки в России собирать не смогут

Также известно, что прекратил свою работу Челябинский тракторный завод. Он и "Уралвагонзавод" занимались изготовлением и ремонтом танков, а также другой бронированной техники. Все, понятное дело, шло на нужды армии страны-агрессора.

В Defense Express отмечают, что россияне не могут самостоятельно наладить производство. Они все еще очень зависят от иностранных запчастей, которые самостоятельно не умеют изготавливать. Так, в модернизированных танках система управления огнем работает благодаря французским тепловизорам. Их с 2014 года стране удавалось доставать через Беларусь, которая еще не была тогда под санкциями.

Так что очень скоро запасы вооружения России дойдут до логического конца. Поставлять ей что-то новое сейчас никто не решится. А ремонтировать на болотах технику просто не смогут, ведь отсутствие запчастей делает этот процесс проблематичным.

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