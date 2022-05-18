США вже скоро можуть заблокувати виплати Росії по державному боргу

Міністерка фінансів Джанет Еллен підтвердила, що США малоймовірно дозволять Росії продовжувати виплачувати борги в іноземній валюті.

За її словами, інвестори встигли пристосуватися до факту виключення Москви зі світової фінансової системи.

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"Коли ми вперше запровадили санкції проти Росії, створили виключення, яке дало б певний проміжок часу для інвесторів. Вони мали б встигнути здійснити впорядкований перехід та продовжити продавати цінні папери", – повідомила Джанет Еллен.

Очікувалося, що це було на обмежений проміжок часу. Я думаю, цілком ймовірно, що термін дії ліцензії закінчиться,

– додала Джанет Еллен.

Вона зазначила, що рішення наразі не прийнято, проте навряд чи ліцензію буде продовжено. Ймовірно можна очікувати, що термін дії закінчиться 25 травня 2022 року.

Слова міністерки фінансів свідчать про те, що вона не бачить серйозних небезпек у дефолті Росії за її доларовими облігаціями.

Останні новини щодо дефолту Росії

Хоча Росії поки що вдалося не допустити історичного дефолту з початку запровадження санкцій щодо валютних резервів держави-агресорки. Проте багато аналітиків вважають, що Росія просто відклала неминуче.

4 травня завершився 30-денний пільговий період, коли Росія могла погасити євробонди на суму 650 мільйонів доларів та уникнути дефолту. Країна-агресорка таки здійснила виплати по євробондах у доларах.

Американські регулятори ринку облігацій, які наглядають за ринком кредитно-дефолтних свопів, повідомляли, що Росія не виконала свої договірні зобов'язання перед іноземними кредиторами. Кремль пропонував кредиторам відсоткові виплати за доларовими облігаціями в рублях.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на державу-агресорку наклали чимало санкцій. І вона намагається продемонструвати, що вони не вплинули на реальний стан економіки. Росія більше не публікує не лише відомості про державний борг, а й уникає даних про торговельну статистику. Крім того, країна-агресорка обмежила обсяг іншої фінансової інформації.

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