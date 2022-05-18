США уже скоро могут заблокировать выплаты России по государственному долгу

Министр финансов Джанет Эллен подтвердила, что США маловероятно позволят России продолжать выплачивать долги в иностранной валюте,

По ее словам, инвесторы успели приспособиться к факту исключения Москвы из мировой финансовой системы.

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"Когда мы впервые ввели санкции против России, создали исключение, которое дало бы определенный промежуток времени для инвесторов. Они должны были успеть осуществить упорядоченный переход и продолжить продавать ценные бумаги", – сообщила Джанет Эллен.

Ожидалось, что это было на ограниченный период времени. Я думаю, по всей вероятности, что срок действия лицензии истечет,

– добавила Джанет Эллен.

Она отметила, что решение пока не принято, однако вряд ли лицензия будет продлена. Вероятно, можно ожидать, что срок действия истечет 25 мая 2022 года.

Слова министра финансов свидетельствуют о том, что она не видит серьезной опасности в дефолте России по ее долларовым облигациям.

Последние новости по поводу дефолта России

Хотя России пока удалось не допустить исторического дефолта с начала введения санкций в отношении валютных резервов государства-агрессора. Однако многие аналитики считают, что Россия попросту отложила неизбежное.

4 мая завершился 30-дневный льготный период, когда Россия могла погасить евробонды на сумму 650 миллионов долларов и избежать дефолта. Страна-агрессор таки осуществила выплаты по евробондам в долларах.

Американские регуляторы рынка облигаций, наблюдающие за рынком кредитно-дефолтных свопов, сообщали, что Россия не выполнила свои договорные обязательства перед иностранными кредиторами. Кремль предлагал кредиторам процентные выплаты по долларовым облигациям в рублях.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины на государство-агрессора наложили немало санкций. И она пытается продемонстрировать, что они не повлияли на реальное состояние экономики. Россия больше не публикует не только сведения о госдолге, но и избегает данных о торговой статистике. Кроме того, страна-агрессор ограничила объем другой финансовой информации.

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