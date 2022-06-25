США затвердили нового командувача силами НАТО в Європі: що відомо про Крістофера Каволі

Сенат США затвердив нового командувача силами НАТО в Європі. Ним став генерал армії США Крістофер Каволі.

Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня. Для України це також важливе призначення, адже США є нашим надійним союзником.

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Зокрема, українські лідери все частіше закликають адміністрацію Байдена надати Україні артилерію з більшою дальністю ураження і новітню зброю, таку як бойові безпілотники.

Коротко про Крістофера Каволі

Генерал Крістофер Каволі вільно говорить російською і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором з питань Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Його підвищення схвалив сенатський комітет з питань збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших американських воєначальників на командних посадах в Європі.

Виклики перед НАТО

Окрім війни в України, перед НАТО наразі постачає чимало викликів. Каволі вступає на посаду в час, коли НАТО розглядає питання про надання членства Швеції і Фінляндії. До слова, у травні Каволі підтримав розширення НАТО і високо оцінив військовий потенціал обох країн.

Наступного тижня НАТО проведе саміт в Мадриді, на якому лідери, ймовірно, приймуть нову Стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні.

Каволі підтвердив, що він підтримує членів Альянсу, які збільшують свої витрати на оборону понад поточний рівень у два відсотки від валового внутрішнього продукту, встановленого Уельським зобов'язанням 2014 року.

Росія звинувачує ЄС і НАТО, що ті "збирають коаліцію для війни"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив вчора, 24 червня, що Євросоюз разом із НАТО зайняті формуванням коаліції для війни з Росією.

На тлі подібних заяв, екскомандувач НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф заявив, що Захід повинен готуватися до війни з Росією.

Після того, як Росія вдерлася в Україну повномасштабною війною, відносини між Москвою і Заходом, які вже перебували на дуже низькому рівні, різко погіршилися. США, держави ЄС та низка інших країн запровадили проти Росії кілька пакетів жорстких санкцій, які вдарили по економіці, авіагалузі, оборонному сектору.

Крім того, вони стосуються багатьох чиновників і політиків, зокрема особисто президента-терориста Путіна, а також бізнесменів і медійних осіб, які виправдовують дії Росії.

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